Параметр ma_shift (смещение индикатора по горизонтали) в индикаторе iMA - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот результат:
Вот результат:
Необходимо помнить, что смещение линии является чисто визуальным для отображения и значения в индикаторном буфере хранятся без смещения. При получении значений буфера функцией CopyBuffer() значение смещения никакого эффекта иметь не будет.
стандарт