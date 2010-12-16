Параметр ma_shift (смещение индикатора по горизонтали) в индикаторе iMA - страница 2

Вот результат:

 

 
slyusar:

 в справке к некоторым индикаторам где есть параметр смещение  линии относительно графика цены написано
Необходимо помнить, что смещение линии является чисто визуальным для отображения и значения в индикаторном буфере хранятся без смещения. 
При получении значений буфера функцией CopyBuffer() значение смещения никакого эффекта иметь не будет.

 

