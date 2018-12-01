Опционы в торговой платформе МetaTrader 5 - страница 2

Новый комментарий
 
Renat:

Господин является мастером в управлении сотфверными проектами и вывел множество коммерчески успешных продуктов на рынок?

Будьте аккуратнее с публичными оценками в областях, которыми не занимаетесь.

Ренат, если вы прочитали пост выше - обращение не носило персональный характер. У компании есть хотя бы ориентировочные сроки когда появится полнофункциональный продукт? (с работающим стаканам и вместе с опционами с подключением к бирже). Я как мне помнится уже больше года пытаюсю получить на него ответ, и пока безуспешно.
 

Вы абсолютно четко, негативно и грубо выразились против нашей компании.

Поэтому мой совет в силе.

 
Renat:

Вы абсолютно четко, негативно и грубо выразились против нашей компании.

Поэтому мой совет в силе.

По существу темы... стоит ждать, когда?
[Удален]  
sever30:
По существу темы... стоит ждать, когда?
Я бы сказал что не раньше окончания чемпионата.
 
Renat:

Вы абсолютно четко, негативно и грубо выразились против нашей компании.

Поэтому мой совет в силе.

Ренат, вы не правы.

Дословно:"Вот до тех пор пока мы не научимся работать и выводить продукт достаточно быстро..." - и далее по тексту.

1. Где конкретно упомянута компания Метаквотес? До тех пор пока нет четкого и недвусмысленного указания на компанию или имя, позволяющее четко ассоциировать это имя с компанией - догадки остаются догадками.

2. Высказываение носило ОБЩИЙ характер, какие вообще получаются продукты для торговли, которые пишут наши программеры, и исходя из личного опыта. Я имею достаточно богатый опыт работы с продуктами российских программистов для трейдинга, и мне есть с чем сравнивать. 

3. Исключая эмоциональную составляющую, есть все же конкретика по срокам/функционалу? 

 

Уже сентябрь 2014

 

 
UP
 
Прошло еще три года ) это шедеврально просто )
 
Risk:

Уже сентябрь 2014

 

Вопрос до сих пор актуален!
12
Новый комментарий