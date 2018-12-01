Опционы в торговой платформе МetaTrader 5 - страница 2
Господин является мастером в управлении сотфверными проектами и вывел множество коммерчески успешных продуктов на рынок?
Будьте аккуратнее с публичными оценками в областях, которыми не занимаетесь.
Вы абсолютно четко, негативно и грубо выразились против нашей компании.
Поэтому мой совет в силе.
По существу темы... стоит ждать, когда?
Вы абсолютно четко, негативно и грубо выразились против нашей компании.
Поэтому мой совет в силе.
Ренат, вы не правы.
Дословно:"Вот до тех пор пока мы не научимся работать и выводить продукт достаточно быстро..." - и далее по тексту.
1. Где конкретно упомянута компания Метаквотес? До тех пор пока нет четкого и недвусмысленного указания на компанию или имя, позволяющее четко ассоциировать это имя с компанией - догадки остаются догадками.
2. Высказываение носило ОБЩИЙ характер, какие вообще получаются продукты для торговли, которые пишут наши программеры, и исходя из личного опыта. Я имею достаточно богатый опыт работы с продуктами российских программистов для трейдинга, и мне есть с чем сравнивать.
3. Исключая эмоциональную составляющую, есть все же конкретика по срокам/функционалу?
Уже сентябрь 2014
