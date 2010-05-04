Графические объекты: сколько их можно разместить на графике?
не обязательно 110 000
у меня вот что выдает
2010.05.04 23:42:37 MemoryException 71892992 bytes not available
2010.05.04 23:42:37 MemoryException 35946496 bytes not available
2010.05.04 23:42:37 MemoryException 71892992 bytes not available
2010.05.04 23:42:37 MemoryException 71892992 bytes not available
2010.05.04 23:42:37 MemoryException 71892992 bytes not available
2010.05.04 23:42:37 MemoryException 71892992 bytes not available
2010.05.04 23:42:37 MemoryException 71892992 bytes not available
2010.05.04 23:38:09 MemoryException 20381696 bytes not available
у меня это проявляется при открытии нового графика. что то свзанное с подкачкой. Вот такие котировки получаю.
хотя графических объектов тоже много. но не думаю что их больше 10 тыс.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Как оказалось, больше 110 000 графических объектов создать НЕльзя. Может кому-то столько и не надо, но вот в MQL4 такого ограничения нет. При достижении этого уровня, выдаётся сообщение: MemoryException - 442624 bytes not available