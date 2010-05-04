Графические объекты: сколько их можно разместить на графике?

Как оказалось, больше 110 000 графических объектов создать НЕльзя. Может кому-то столько и не надо, но вот в MQL4 такого ограничения нет. При достижении этого уровня, выдаётся сообщение: MemoryException - 442624 bytes not available

 

не обязательно 110 000

у меня вот что выдает

2010.05.04 23:42:37 MemoryException 71892992 bytes not available
2010.05.04 23:38:09 MemoryException 20381696 bytes not available

у меня это проявляется при открытии нового графика. что то свзанное с подкачкой. Вот такие котировки получаю.

хотя графических объектов тоже много. но не думаю что  их больше 10 тыс.

