Обсуждение статьи "Алгоритм направления потока — Flow Direction Algorithm (FDA)"
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Опубликована статья Алгоритм направления потока — Flow Direction Algorithm (FDA):
Подробно разбираем механику FDA и демонстрируем, как центровые и диагональные эффекты первоисточника завышают показатели. Честная реализация фиксирует уровень порядка 39.7% на стенде серии. Модификация FDAm с тяжелохвостым распределением зондов и покоординатным шагом повышает итог до 54.7% и доступна как готовый компонент C_AO для настройки параметров советников.
Зачем трейдеру разбираться в алгоритмах оптимизации? Затем, что оптимизация — это сердце разработки любой торговой системы. Чем эффективнее алгоритм распоряжается ограниченным бюджетом прогонов, тем больше пространства параметров он успевает осмысленно исследовать за то же время. Тогда выше шанс найти действительно устойчивую область, а не случайный выброс. Именно поэтому в данной серии статей мы последовательно разбираем, реализуем и честно замеряем популяционные алгоритмы оптимизации. Каждый из них после разбора становится готовым инструментом, совместимым с единым фреймворком, а его место в общей рейтинговой таблице позволяет осознанно выбирать метод под задачу. В данной статье разберём нового кандидата для рейтинга.
Flow Direction Algorithm (FDA) был предложен в 2021 году Hojat Karami с соавторами. Метафора алгоритма — гидрологическая. Представьте водосборный бассейн после дождя: вода не знает, где находится точка водосброса, но каждая капля стекает туда, где ниже. Поток ощупывает окрестность, находит соседнюю точку с меньшей высотой и смещается в её сторону со скоростью, пропорциональной уклону — чем круче склон, тем быстрее течение. Если вокруг ровно, поток вливается в другой, более удачливый. В терминах оптимизации: агенты-потоки порождают пробные точки-соседей. Лучший сосед задаёт направление и уклон, а при отсутствии уклона агент дрейфует к более успешному собрату или к глобальному лидеру.
Автор: Andrey Dik