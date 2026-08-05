Не ставится стоп лосс

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На золоте пытаюсь установить стоп лосс - не устанавливается. 

Демо счет. С чем это может быть связано?

На евро, фунте и йене устанавливается, на золоте канадском долларе, швейцарском франке нет.

Уровни нормальные. 1000 пунктов СЛ и ТП. Не хочет и все.



 
bechedav:
С чем это может быть связано?

может быть связано с частотой тиков. Попадаете в активное время, там всё скачет. Когда тики прут часто, приказы даже самые невинные могут неисполняться. 

Это всё-таки придётся делать роботом - он выставит виртуальную отложку(то есть запомнит цену на своей стороне и временно её контролирует) и при первой возможности с нескольких попыток сделает отложку не-виртуальной.

 
Maxim Kuznetsov #:

может быть связано с частотой тиков. Попадаете в активное время, там всё скачет. Когда тики прут часто, приказы даже самые невинные могут неисполняться. 

Это всё-таки придётся делать роботом - он выставит виртуальную отложку(то есть за

Так это у меня советник открывает ордер и пытается установить СЛ и ТП - не получается. 

Пробую вручную - не получается.

 
bechedav #:
это у меня советник открывает ордер и пытается установить СЛ и ТП - не получается. 

надо смотреть в журнал и GetLastError() отчего конкретно у него не получилось.

типично - цена SL и/или TP не нормализована 

ps/ старайтесь верно всё формулировать, потому что судя по исходному посту - я вас не получалось руками изменять из стандартной панели. В итоге вы потеряли время

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