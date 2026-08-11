AI асистенты, МСП и прочие агенты с AI

Новый комментарий
 
В этой ветке хотелось бы обсуждать все проблемы, вопросы, опыт по внедрению МСП и Ассистента в МКL-5. Всех заинтересованных прошу подключаться.
 

Поскольку разработчик дал довольно ограниченную документацию по поводу МСП и ассистента, по составу, по инструментам и по применению. Здесь давайте будем изучать методом тыка, что есть чего хотелось бы и ошибки, если кто-то их нашёл. Ниже сессия по поводу МСП. Состав, возможные конкуренты на Opensorce, применение.

Доступные инструменты MetaTrader Assistant

У вас настроены 3 расширения с 68 инструментами. Вот полный список с краткими описаниями, сгруппированный по категориям:

📊 MarketData (публичные рыночные данные)

Инструмент Описание
marketdata_symbol_get Получить профиль публичного символа (тикер, биржа, котировки, метаданные)
marketdata_symbol_history Исторические свечи OHLCV (1h, 4h, 1d, 1w, 1mo) за указанный UTC-интервал
marketdata_symbol_holdings Позиции/удержания по символу в проекте MetaTrader
marketdata_symbol_income_statement Отчет о прибылях и убытках (годовой/квартальный) для акций
marketdata_symbol_news Последние новости по символу с фильтром по провайдеру и времени

🛠 MetaEditor 5 (разработка MQL5)

Файловые операции

Инструмент Описание
create_new_file Создать новый файл в рабочей области с содержимым
create_new_folder Создать новую папку
delete_file Удалить файл
read_file / read_file_by_lines / read_binary_file Чтение текстовых/бинарных файлов
write_file / write_binary_file Полная перезапись файла
replace_text_in_file Замена текста в файле (case-sensitive)
list_directory Список файлов/папок с контролем глубины
find_files_by_glob / find_files_by_name_keyword Поиск файлов по маске/ключевому слову

Код и компиляция

Инструмент Описание
compile_file Компиляция одного .mq5 файла с диагностикой
build_project Полная сборка проекта (.mqproj)
syntax_check Только проверка синтаксиса без артефактов
format_source_code Форматирование кода по стилю MetaQuotes/Allman/K&R/...

Поиск и навигация

Инструмент Описание
search_text Литеральный поиск по файлам
search_regex Регулярные выражения (PCRE2) по файлам
open_file_in_editor Открыть файл в MetaEditor на указанной строке
list_open_documents Список открытых документов в редакторе

Системные

Инструмент Описание
get_workspace_info Метаданные рабочей области, пути, компилятор, права
get_time_information Время терминала, локальное, UTC, DST, серверное
send_web_request Исходящий HTTP/HTTPS запрос (GET/POST/...)

📈 MetaTrader 5 (торговый терминал)

Рыночные данные терминала

Инструмент Описание
get_marketwatch_symbols Символы в Market Watch (с фильтром)
add_marketwatch_symbol / remove_marketwatch_symbol Добавить/удалить символ в Market Watch
get_chart_history История свечей терминала (M1...MN1) с фильтром по дате
get_chart_ticks_history Тиковая история по символу

Торговые операции ⚠️ реальные сделки

Инструмент Описание
get_trading_account_info Информация о торговом счете
get_trading_open_positions Открытые позиции и ордера
get_trading_history_orders История ордеров/сделок за период
get_trading_history_positions История позиций (агрегированно из сделок)
trade_send_market_order Рыночный Buy/Sell с опц. SL/TP
trade_send_pending_order Отложенный ордер (limit/stop/stop-limit)
trade_modify_sl_tp Изменить SL/TP позиции или ордера
trade_close_single_position Закрыть одну позицию по тикету
trade_close_by_position Close-by для встречных позиций
trade_delete_order Удалить отложенный ордер

Графики и визуализация

Инструмент Описание
chart_open Открыть новый график по символу/периоду
chart_close Закрыть график по ID
chart_apply_template Применить шаблон (.tpl) к графику
list_open_charts Список открытых графиков с индикаторами/EA

Эксперты и индикаторы

Инструмент Описание
list_available_expert_advisors Доступные EA (встроенные + скомпилированные)
list_available_indicators Доступные индикаторы (стандартные + кастомные)

Стратегия-тестер

Инструмент Описание
tester_run_backtest Запуск бэктеста по .ini конфигу
tester_get_status Статус/прогресс запущенного теста

⚡ Быстрые стартовые действия

  1. Работа с кодом: get_workspace_info → list_directory → create_new_file / compile_file
  2. Анализ рынка: marketdata_symbol_get → marketdata_symbol_history
  3. Торговля: get_trading_account_info → get_marketwatch_symbols → get_trading_open_positions
  4. Бэктест: подготовить .ini в \MQL5\Profiles\Tester → tester_run_backtest

Важно: Торговые инструменты ( trade_* ) выполняют реальные операции на счете. Используйте только после явного подтверждения пользователя и проверки текущих позиций.

Какие инструменты вас интересуют для конкретной задачи?

В следующем посте.

 

Что значит «у меня настроено? То есть состав этих инструментов может быть в других настройках другим.?

Да, именно так. «У вас настроено» означает, что в вашем текущем сеансе подключены и активны эти 3 расширения (extensions), каждое из которых предоставляет свой набор инструментов (tools).

Как это работает:

Уровень Что определяет доступные инструменты
MCP-сервер (backend) Какие расширения установлены и включены на стороне сервера
Конфигурация клиента (ваш IDE/ассистент) Какие из доступных расширений активированы для вашего профиля/проекта
Права доступа (workspace permissions) Какие папки доступны для чтения/записи — это ограничивает файловые инструменты

Почему у других может быть другой набор:

  1. Разные MCP-серверы — у кого-то может быть только metatrader5 , без marketdata и metaeditor5
  2. Разные профили/подписки — платные/бесплатные тарифы могут включать разные расширения
  3. Ручная активация — пользователь может включить/выключить расширения в настройках клиента
  4. Версии расширений — новые версии добавляют/убирают инструменты
  5. Кастомные расширения — организации могут разрабатывать свои приватные MCP-расширения

В вашем случае сейчас активно:

  • marketdata — 5 инструментов (публичные котировки, фундаменталка, новости)
  • metaeditor5 — 29 инструментов (полная IDE: файлы, компиляция, поиск, форматирование, веб-запросы)
  • metatrader5 — 34 инструмента (терминал: торговля, графики, тестер, аккаунт, Market Watch)

Итого: 68 инструментов — это довольно полный набор для полноценной разработки и торговли.

Можете проверить активные расширения в настройках вашего клиента (обычно в разделе «MCP Servers» или «Extensions»). Если нужно — могу подсказать, где это искать в вашем редакторе.

 

Добавлять инструменты самостоятельно, конечно, пользователь не может.?

Нет, обычный пользователь не может добавить новые инструменты самостоятельно.

Архитектура MCP (Model Context Protocol):

┌─────────────────────────────────────┐ │ MCP Server (Backend) │ ← Только администраторы/разработчики │ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌────────┐ │ │ │ marketd │ │metaedit │ │ mt5 │ │ ← Extensions (расширения) │ │ ata │ │or5 │ │ │ │ Каждое предоставляет tools │ └─────────┘ └─────────┘ └────────┘ │ └─────────────────────────────────────┘ │ JSON-RPC / stdio ▼ ┌─────────────────────────────────────┐ │ MCP Client (Ваш IDE/Ассистент) │ ← Пользователь │ - Включить/выключить расширение │ │ - Выбрать профиль/workspace │ │ - Настроить права доступа к папкам │ └─────────────────────────────────────┘

Что может пользователь:

Действие Где настраивается
Включить/выключить уже установленные расширения Настройки клиента (Cursor, VS Code, Claude Desktop, etc.)
Сменить рабочую папку (workspace) get_workspace_info → другие проекты
Дать/отозвать права на папки Конфиг MCP-сервера (обычно администратор)

Что не может пользователь:

  • ❌ Написать свой инструмент и «зарегистрировать» его в сессии
  • ❌ Установить новое расширение на MCP-сервер
  • ❌ Изменить сигнатуру/поведение существующего инструмента
  • ❌ Обойти ограничения read_roots / write_roots

Аналогия:

Инструменты = приложения в App Store
MCP-сервер = App Store
Вы = пользователь iPhone
Можно только выбрать, что установить из уже имеющегося в магазине. Новые приложения публикуют разработчики.

Если вам не хватает функционала — пишите администратору MCP-сервера или разработчику расширения. В open-source проектах (например, mql5-mcp ) можно сделать PR с новым инструментом.

 

Дай мне ссылку на Opensorce проект MQL5-MCP и подобное по этой теме.


Нашёл 12 открытых проектов на GitHub по теме MQL5 + MCP. Вот лучшие из них:

🏆 Топ проекты (по звёздам и активности)

Проект Язык Описание Ссылка
mt5-quant 21 Rust MCP-сервер для MetaTrader 5 — компиляция, бэктест, оптимизация EA на macOS/Linux https://github.com/masdevid/mt5-quant
mql5-help-mcp (caoshuo594) 21 HTML/JS MCP-сервер документации MQL5 — доступ AI к справке и учебным материалам https://github.com/caoshuo594/mql5-help-mcp
ai-trader-for-mt5 6 Python AI-ассистент для трейдинга + EA фреймворк (FastAPI, LLM-агенты, риск-менеджмент) https://github.com/toki-plus/ai-trader-for-mt5
MQLoop 2 Python Автоматизация циклов «компиляция → исправление ошибок» с любым LLM https://github.com/Double-Aces/MQLoop
MetatraderMCP 2 Python Документация MQL4/MQL5 (4853 записи) в векторной БД для RAG https://github.com/TheFractalyst/MetatraderMCP

🔧 Специализированные MCP-серверы

Проект Фокус
mcp-server-mql5 (jhontd03) Базовый MCP для MQL5 разработки
mcp-server-mql5 (elliottwaves-20) Компилятор + документация, поддержка Elliott Waves
mql5-ea-mcp Локальная документация, умный поиск, диагностика ошибок компиляции
mcp-mt5-strategie-server Полное нативное покрытие: MQL5 dev, бэктест на реальных тиках, оптимизация

📚 RAG / Code Intelligence

Проект Особенность
mql5-codegraph Статический граф кода для MQL5 репозиториев (CLI, дашборд, Codex MCP plugin)
mcp-mql5-rag RAG над MQL5 кодовой базой
mql5-help-mcp (wuhaomin1) Ещё один вариант документации MQL5

🎯 Что выбрать под вашу задачу?

Задача Лучший выбор
Полноценный торговый стек (компиляция + бэктест + оптимизация) mt5-quant (Rust, быстрый, кроссплатформенный)
Документация MQL5 для AI-ассистента (RAG) mql5-help-mcp (caoshuo594) или MetatraderMCP
Авто-исправление ошибок компиляции через LLM MQLoop
Готовый AI-трейдинг фреймворк с риск-менеджментом ai-trader-for-mt5
Статический анализ кодовой базы MQL5 mql5-codegraph
Самостоятельный хостинг MCP-сервера под MT5 mcp-mt5-strategie-server или mql5-ea-mcp

💡 Важно про ваш текущий сеанс

Вы уже используете продуктовую/хостенную версию с 3 расширениями ( marketdata , metaeditor5 , metatrader5 ) — это не один из вышеуказанных open-source проектов. У вас:

  • Работает через официальный MetaEditor/MT5 терминал
  • Есть доступ к реальному счёту, Market Watch, Strategy Tester
  • 68 готовых инструментов без настройки

Open-source проекты выше — это альтернативы для самхостинга (Docker, свой сервер, свои фичи, кастомизация).

Хотите — помогу развернуть любой из них локально или сравню фичи конкретного проекта с тем, что у вас сейчас.

GitHub - masdevid/mt5-quant: MCP server for MetaTrader 5 — compile, backtest & optimize MQL5 EAs on macOS and Linux
GitHub - masdevid/mt5-quant: MCP server for MetaTrader 5 — compile, backtest & optimize MQL5 EAs on macOS and Linux
  • masdevid
  • github.com
MCP server for MT5 strategy development on macOS/Linux. 89 tools to compile, backtest, analyze, optimize, debug crashes, and manage MQL5 Expert Advisors — no Windows required. Focus: Backtest organization, reporting, and analytics — capabilities MT5 itself doesn't provide. MT5-Quant Others Others typically run on Windows using the MetaTrader5...
 

Уточняю. Вариант такой: отключаем все три сервера: Market Data, MetaEditer и MetaTrader. Какие возможности у ассистента остаются при работе с терминалом?


Если отключить все три MCP-сервера (Market Data, MetaEditor и MetaTrader), у ассистента не останется никаких возможностей для прямой работы с терминалом MetaTrader 5. В этом случае ассистент сможет только:

  1. Отвечать на общие вопросы о торговле, платформе, терминах и концепциях, основываясь на своих знаниях.

  2. Помогать с теоретическими аспектами:

    • объяснять стратегии торговли
    • описывать индикаторы и их параметры
    • консультировать по MQL5-программированию (на основе знаний)
    • помогать с анализом рынка на основе общих представлений

  3. Помогать с написанием кода на MQL5 (теоретически, без возможности проверки и компиляции).

Но ассистент не сможет:

  • получать данные о символах, ценах, графиках
  • просматривать открытые позиции и ордера
  • размещать или модифицировать ордера
  • запускать тестирование стратегий
  • компилировать MQL5-код
  • работать с файлами проекта
  • получать новости или финансовые отчеты

По существу, это превратит ассистента в консультанта-теоретика, лишённого доступа к реальной платформе и рыночным данным.

 

Понятно. Другой вариант. Все три MCP-сервера работают, но аI-ассистент подключён через стороннего провайдера и другими моделями. В этом случае всё остаётся в силе? Или есть какие-то особенности?

Если все три MCP-сервера работают корректно, но ассистент подключён через стороннего провайдера и использует иные модели, существует несколько важных нюансов:

Потенциальные ограничения и особенности:

  1. Задержки и надёжность

    • Связь через стороннего провайдера может вводить дополнительную задержку в доступе к MCP-серверам.
    • Нестогласованность версий протоколов MCP между сторонними моделями и серверами может приводить к ошибкам или ограниченному доступу к функционалу.

  2. Конфиденциальность и безопасность

    • Данные, передаваемые между ассистентом и MCP-серверами, могут проходить через сторонние серверы, что повышает риск их перехвата или утечки.
    • Сторонние провайдеры могут не обеспечивать должний уровень шифрования или соблюдения конфиденциальности.

  3. Ограничения моделей ИИ

    • Сторонние модели могут иметь ограничения на длину контекста или количество запросов, что может влиять на способность ассистента обрабатывать большие объёмы данных или выполнять сложные задачи.
    • Некоторые функции MCP могут быть недоступны или работать с ограниченной функциональностью из-за ограничений используемой модели.

  4. Совместимость и стабильность

    • Использование сторонних моделей может привести к несовместимостям с определёнными функциями MCP-серверов.
    • Обновления на стороне стороннего провайдера могут нарушать работу интеграции с MCP.

  5. Поддержка и обновления

    • Сторонние провайдеры могут не предоставлять актуальную или качественную техническую поддержку.
    • Обновления сторонних моделей могут выходить с опозданием или не учитывать специфику работы с MCP-серверами MetaTrader 5.

В целом, большинство функциональностей ассистента остаётся доступным, но существует реальный риск возникновения проблем, связанных с задержками, безопасностью и совместимостью. Если важна стабильность и безопасность, рекомендуется использовать ассистента напрямую с поддержкой официальных MCP-серверов.

 

Несколько вопросов по настройке AI асистента:

1. У провайдера OpenRouter:

         нет моделей DeepSeek 4 flash, pro and Last(:0731). Какие то ограничения?

         нет моделей от провайдера nvidia nim. 

Желательно  было бы добавить. 

2. Добавить провайдеров : opencode GO and Zen, nvidia nim.

3. Вопрос: В списке провайдеров есть пункт : OpenAI Compatible. Кого сюда и как мажно вписать?

4. Просьба: Один раз введенный ключ провайдера не нужно сбрасывать при переходе к другому провайдеру. Ну очень утомительно каждый раз переписывать эту ячейку.

5. Вопрос: чек ячейка "Опасные операции ...". Что при этом включается или отключается?

 
Vladimir Perervenko #:

Добавлять инструменты самостоятельно, конечно, пользователь не может.?

Нет, обычный пользователь не может добавить новые инструменты самостоятельно.

Архитектура MCP (Model Context Protocol):

┌─────────────────────────────────────┐ │ MCP Server (Backend) │ ← Только администраторы/разработчики │ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌────────┐ │ │ │ marketd │ │metaedit │ │ mt5 │ │ ← Extensions (расширения) │ │ ata │ │or5 │ │ │ │ Каждое предоставляет tools │ └─────────┘ └─────────┘ └────────┘ │ └─────────────────────────────────────┘ │ JSON-RPC / stdio ▼ ┌─────────────────────────────────────┐ │ MCP Client (Ваш IDE/Ассистент) │ ← Пользователь │ - Включить/выключить расширение │ │ - Выбрать профиль/workspace │ │ - Настроить права доступа к папкам │ └─────────────────────────────────────┘

Схемка подпортилась, восстановил:

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                       MCP Server (Backend)                        │
│         (Доступ: Только администраторы и разработчики)            │
│                                                                   │
│  ┌──────────────────┐    ┌──────────────────┐    ┌─────────────┐  │
│  │   marketdata     │    │    metaeditor    │    │     mt5     │  │
│  └──────────────────┘    └──────────────────┘    └─────────────┘  │
│  ◀─────────────────────── Extensions ─────────────────────────▶  │
│                   (Каждое предоставляет свои tools)               │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                  │
                         JSON-RPC / stdio
                                  ▼
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  MCP Client (Ваш IDE / Ассистент)                 │
│                       (Доступ: Пользователь)                      │
│                                                                   │
│  • Включить / выключить расширение                                │
│  • Выбрать профиль / workspace                                    │
│  • Настроить права доступа к папкам                               │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 
у Вас есть понимание, как юзать ИИ в трейдинге? 
 
Хорошо бы ко всему этому нагромождению мыслей описание для новичка, что это, зачем нужно и т.д. 
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