AI асистенты, МСП и прочие агенты с AI
Поскольку разработчик дал довольно ограниченную документацию по поводу МСП и ассистента, по составу, по инструментам и по применению. Здесь давайте будем изучать методом тыка, что есть чего хотелось бы и ошибки, если кто-то их нашёл. Ниже сессия по поводу МСП. Состав, возможные конкуренты на Opensorce, применение.Доступные инструменты MetaTrader Assistant
У вас настроены 3 расширения с 68 инструментами. Вот полный список с краткими описаниями, сгруппированный по категориям:
📊 MarketData (публичные рыночные данные)
|Инструмент
|Описание
|marketdata_symbol_get
|Получить профиль публичного символа (тикер, биржа, котировки, метаданные)
|marketdata_symbol_history
|Исторические свечи OHLCV (1h, 4h, 1d, 1w, 1mo) за указанный UTC-интервал
|marketdata_symbol_holdings
|Позиции/удержания по символу в проекте MetaTrader
|marketdata_symbol_income_statement
|Отчет о прибылях и убытках (годовой/квартальный) для акций
|marketdata_symbol_news
|Последние новости по символу с фильтром по провайдеру и времени
🛠 MetaEditor 5 (разработка MQL5)
Файловые операции
|Инструмент
|Описание
|create_new_file
|Создать новый файл в рабочей области с содержимым
|create_new_folder
|Создать новую папку
|delete_file
|Удалить файл
|read_file / read_file_by_lines / read_binary_file
|Чтение текстовых/бинарных файлов
|write_file / write_binary_file
|Полная перезапись файла
|replace_text_in_file
|Замена текста в файле (case-sensitive)
|list_directory
|Список файлов/папок с контролем глубины
|find_files_by_glob / find_files_by_name_keyword
|Поиск файлов по маске/ключевому слову
Код и компиляция
|Инструмент
|Описание
|compile_file
|Компиляция одного .mq5 файла с диагностикой
|build_project
|Полная сборка проекта (.mqproj)
|syntax_check
|Только проверка синтаксиса без артефактов
|format_source_code
|Форматирование кода по стилю MetaQuotes/Allman/K&R/...
Поиск и навигация
|Инструмент
|Описание
|search_text
|Литеральный поиск по файлам
|search_regex
|Регулярные выражения (PCRE2) по файлам
|open_file_in_editor
|Открыть файл в MetaEditor на указанной строке
|list_open_documents
|Список открытых документов в редакторе
Системные
|Инструмент
|Описание
|get_workspace_info
|Метаданные рабочей области, пути, компилятор, права
|get_time_information
|Время терминала, локальное, UTC, DST, серверное
|send_web_request
|Исходящий HTTP/HTTPS запрос (GET/POST/...)
📈 MetaTrader 5 (торговый терминал)
Рыночные данные терминала
|Инструмент
|Описание
|get_marketwatch_symbols
|Символы в Market Watch (с фильтром)
|add_marketwatch_symbol / remove_marketwatch_symbol
|Добавить/удалить символ в Market Watch
|get_chart_history
|История свечей терминала (M1...MN1) с фильтром по дате
|get_chart_ticks_history
|Тиковая история по символу
Торговые операции ⚠️ реальные сделки
|Инструмент
|Описание
|get_trading_account_info
|Информация о торговом счете
|get_trading_open_positions
|Открытые позиции и ордера
|get_trading_history_orders
|История ордеров/сделок за период
|get_trading_history_positions
|История позиций (агрегированно из сделок)
|trade_send_market_order
|Рыночный Buy/Sell с опц. SL/TP
|trade_send_pending_order
|Отложенный ордер (limit/stop/stop-limit)
|trade_modify_sl_tp
|Изменить SL/TP позиции или ордера
|trade_close_single_position
|Закрыть одну позицию по тикету
|trade_close_by_position
|Close-by для встречных позиций
|trade_delete_order
|Удалить отложенный ордер
Графики и визуализация
|Инструмент
|Описание
|chart_open
|Открыть новый график по символу/периоду
|chart_close
|Закрыть график по ID
|chart_apply_template
|Применить шаблон (.tpl) к графику
|list_open_charts
|Список открытых графиков с индикаторами/EA
Эксперты и индикаторы
|Инструмент
|Описание
|list_available_expert_advisors
|Доступные EA (встроенные + скомпилированные)
|list_available_indicators
|Доступные индикаторы (стандартные + кастомные)
Стратегия-тестер
|Инструмент
|Описание
|tester_run_backtest
|Запуск бэктеста по .ini конфигу
|tester_get_status
|Статус/прогресс запущенного теста
⚡ Быстрые стартовые действия
- Работа с кодом: get_workspace_info → list_directory → create_new_file / compile_file
- Анализ рынка: marketdata_symbol_get → marketdata_symbol_history
- Торговля: get_trading_account_info → get_marketwatch_symbols → get_trading_open_positions
- Бэктест: подготовить .ini в \MQL5\Profiles\Tester → tester_run_backtest
Важно: Торговые инструменты ( trade_* ) выполняют реальные операции на счете. Используйте только после явного подтверждения пользователя и проверки текущих позиций.
Какие инструменты вас интересуют для конкретной задачи?
В следующем посте.
Что значит «у меня настроено? То есть состав этих инструментов может быть в других настройках другим.?
Да, именно так. «У вас настроено» означает, что в вашем текущем сеансе подключены и активны эти 3 расширения (extensions), каждое из которых предоставляет свой набор инструментов (tools).
Как это работает:
|Уровень
|Что определяет доступные инструменты
|MCP-сервер (backend)
|Какие расширения установлены и включены на стороне сервера
|Конфигурация клиента (ваш IDE/ассистент)
|Какие из доступных расширений активированы для вашего профиля/проекта
|Права доступа (workspace permissions)
|Какие папки доступны для чтения/записи — это ограничивает файловые инструменты
Почему у других может быть другой набор:
- Разные MCP-серверы — у кого-то может быть только metatrader5 , без marketdata и metaeditor5
- Разные профили/подписки — платные/бесплатные тарифы могут включать разные расширения
- Ручная активация — пользователь может включить/выключить расширения в настройках клиента
- Версии расширений — новые версии добавляют/убирают инструменты
- Кастомные расширения — организации могут разрабатывать свои приватные MCP-расширения
В вашем случае сейчас активно:
- marketdata — 5 инструментов (публичные котировки, фундаменталка, новости)
- metaeditor5 — 29 инструментов (полная IDE: файлы, компиляция, поиск, форматирование, веб-запросы)
- metatrader5 — 34 инструмента (терминал: торговля, графики, тестер, аккаунт, Market Watch)
Итого: 68 инструментов — это довольно полный набор для полноценной разработки и торговли.
Можете проверить активные расширения в настройках вашего клиента (обычно в разделе «MCP Servers» или «Extensions»). Если нужно — могу подсказать, где это искать в вашем редакторе.
Добавлять инструменты самостоятельно, конечно, пользователь не может.?
Нет, обычный пользователь не может добавить новые инструменты самостоятельно.
Архитектура MCP (Model Context Protocol):
┌─────────────────────────────────────┐ │ MCP Server (Backend) │ ← Только администраторы/разработчики │ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌────────┐ │ │ │ marketd │ │metaedit │ │ mt5 │ │ ← Extensions (расширения) │ │ ata │ │or5 │ │ │ │ Каждое предоставляет tools │ └─────────┘ └─────────┘ └────────┘ │ └─────────────────────────────────────┘ │ JSON-RPC / stdio ▼ ┌─────────────────────────────────────┐ │ MCP Client (Ваш IDE/Ассистент) │ ← Пользователь │ - Включить/выключить расширение │ │ - Выбрать профиль/workspace │ │ - Настроить права доступа к папкам │ └─────────────────────────────────────┘
Что может пользователь:
|Действие
|Где настраивается
|Включить/выключить уже установленные расширения
|Настройки клиента (Cursor, VS Code, Claude Desktop, etc.)
|Сменить рабочую папку (workspace)
|get_workspace_info → другие проекты
|Дать/отозвать права на папки
|Конфиг MCP-сервера (обычно администратор)
Что не может пользователь:
- ❌ Написать свой инструмент и «зарегистрировать» его в сессии
- ❌ Установить новое расширение на MCP-сервер
- ❌ Изменить сигнатуру/поведение существующего инструмента
- ❌ Обойти ограничения read_roots / write_roots
Аналогия:
Инструменты = приложения в App Store
MCP-сервер = App Store
Вы = пользователь iPhone
Можно только выбрать, что установить из уже имеющегося в магазине. Новые приложения публикуют разработчики.
Если вам не хватает функционала — пишите администратору MCP-сервера или разработчику расширения. В open-source проектах (например, mql5-mcp ) можно сделать PR с новым инструментом.
Дай мне ссылку на Opensorce проект MQL5-MCP и подобное по этой теме.
Нашёл 12 открытых проектов на GitHub по теме MQL5 + MCP. Вот лучшие из них:
🏆 Топ проекты (по звёздам и активности)
|Проект
|⭐
|Язык
|Описание
|Ссылка
|mt5-quant
|21
|Rust
|MCP-сервер для MetaTrader 5 — компиляция, бэктест, оптимизация EA на macOS/Linux
|https://github.com/masdevid/mt5-quant
|mql5-help-mcp (caoshuo594)
|21
|HTML/JS
|MCP-сервер документации MQL5 — доступ AI к справке и учебным материалам
|https://github.com/caoshuo594/mql5-help-mcp
|ai-trader-for-mt5
|6
|Python
|AI-ассистент для трейдинга + EA фреймворк (FastAPI, LLM-агенты, риск-менеджмент)
|https://github.com/toki-plus/ai-trader-for-mt5
|MQLoop
|2
|Python
|Автоматизация циклов «компиляция → исправление ошибок» с любым LLM
|https://github.com/Double-Aces/MQLoop
|MetatraderMCP
|2
|Python
|Документация MQL4/MQL5 (4853 записи) в векторной БД для RAG
|https://github.com/TheFractalyst/MetatraderMCP
🔧 Специализированные MCP-серверы
|Проект
|Фокус
|mcp-server-mql5 (jhontd03)
|Базовый MCP для MQL5 разработки
|mcp-server-mql5 (elliottwaves-20)
|Компилятор + документация, поддержка Elliott Waves
|mql5-ea-mcp
|Локальная документация, умный поиск, диагностика ошибок компиляции
|mcp-mt5-strategie-server
|Полное нативное покрытие: MQL5 dev, бэктест на реальных тиках, оптимизация
📚 RAG / Code Intelligence
|Проект
|Особенность
|mql5-codegraph
|Статический граф кода для MQL5 репозиториев (CLI, дашборд, Codex MCP plugin)
|mcp-mql5-rag
|RAG над MQL5 кодовой базой
|mql5-help-mcp (wuhaomin1)
|Ещё один вариант документации MQL5
🎯 Что выбрать под вашу задачу?
|Задача
|Лучший выбор
|Полноценный торговый стек (компиляция + бэктест + оптимизация)
|mt5-quant (Rust, быстрый, кроссплатформенный)
|Документация MQL5 для AI-ассистента (RAG)
|mql5-help-mcp (caoshuo594) или MetatraderMCP
|Авто-исправление ошибок компиляции через LLM
|MQLoop
|Готовый AI-трейдинг фреймворк с риск-менеджментом
|ai-trader-for-mt5
|Статический анализ кодовой базы MQL5
|mql5-codegraph
|Самостоятельный хостинг MCP-сервера под MT5
|mcp-mt5-strategie-server или mql5-ea-mcp
💡 Важно про ваш текущий сеанс
Вы уже используете продуктовую/хостенную версию с 3 расширениями ( marketdata , metaeditor5 , metatrader5 ) — это не один из вышеуказанных open-source проектов. У вас:
- Работает через официальный MetaEditor/MT5 терминал
- Есть доступ к реальному счёту, Market Watch, Strategy Tester
- 68 готовых инструментов без настройки
Open-source проекты выше — это альтернативы для самхостинга (Docker, свой сервер, свои фичи, кастомизация).
Хотите — помогу развернуть любой из них локально или сравню фичи конкретного проекта с тем, что у вас сейчас.
- masdevid
- github.com
Уточняю. Вариант такой: отключаем все три сервера: Market Data, MetaEditer и MetaTrader. Какие возможности у ассистента остаются при работе с терминалом?
Если отключить все три MCP-сервера (Market Data, MetaEditor и MetaTrader), у ассистента не останется никаких возможностей для прямой работы с терминалом MetaTrader 5. В этом случае ассистент сможет только:
-
Отвечать на общие вопросы о торговле, платформе, терминах и концепциях, основываясь на своих знаниях.
-
Помогать с теоретическими аспектами:
- объяснять стратегии торговли
- описывать индикаторы и их параметры
- консультировать по MQL5-программированию (на основе знаний)
- помогать с анализом рынка на основе общих представлений
-
Помогать с написанием кода на MQL5 (теоретически, без возможности проверки и компиляции).
Но ассистент не сможет:
- получать данные о символах, ценах, графиках
- просматривать открытые позиции и ордера
- размещать или модифицировать ордера
- запускать тестирование стратегий
- компилировать MQL5-код
- работать с файлами проекта
- получать новости или финансовые отчеты
По существу, это превратит ассистента в консультанта-теоретика, лишённого доступа к реальной платформе и рыночным данным.
Понятно. Другой вариант. Все три MCP-сервера работают, но аI-ассистент подключён через стороннего провайдера и другими моделями. В этом случае всё остаётся в силе? Или есть какие-то особенности?
Если все три MCP-сервера работают корректно, но ассистент подключён через стороннего провайдера и использует иные модели, существует несколько важных нюансов:
Потенциальные ограничения и особенности:
-
Задержки и надёжность
- Связь через стороннего провайдера может вводить дополнительную задержку в доступе к MCP-серверам.
- Нестогласованность версий протоколов MCP между сторонними моделями и серверами может приводить к ошибкам или ограниченному доступу к функционалу.
-
Конфиденциальность и безопасность
- Данные, передаваемые между ассистентом и MCP-серверами, могут проходить через сторонние серверы, что повышает риск их перехвата или утечки.
- Сторонние провайдеры могут не обеспечивать должний уровень шифрования или соблюдения конфиденциальности.
-
Ограничения моделей ИИ
- Сторонние модели могут иметь ограничения на длину контекста или количество запросов, что может влиять на способность ассистента обрабатывать большие объёмы данных или выполнять сложные задачи.
- Некоторые функции MCP могут быть недоступны или работать с ограниченной функциональностью из-за ограничений используемой модели.
-
Совместимость и стабильность
- Использование сторонних моделей может привести к несовместимостям с определёнными функциями MCP-серверов.
- Обновления на стороне стороннего провайдера могут нарушать работу интеграции с MCP.
-
Поддержка и обновления
- Сторонние провайдеры могут не предоставлять актуальную или качественную техническую поддержку.
- Обновления сторонних моделей могут выходить с опозданием или не учитывать специфику работы с MCP-серверами MetaTrader 5.
В целом, большинство функциональностей ассистента остаётся доступным, но существует реальный риск возникновения проблем, связанных с задержками, безопасностью и совместимостью. Если важна стабильность и безопасность, рекомендуется использовать ассистента напрямую с поддержкой официальных MCP-серверов.
Несколько вопросов по настройке AI асистента:
1. У провайдера OpenRouter:
нет моделей DeepSeek 4 flash, pro and Last(:0731). Какие то ограничения?
нет моделей от провайдера nvidia nim.
Желательно было бы добавить.
2. Добавить провайдеров : opencode GO and Zen, nvidia nim.
3. Вопрос: В списке провайдеров есть пункт : OpenAI Compatible. Кого сюда и как мажно вписать?
4. Просьба: Один раз введенный ключ провайдера не нужно сбрасывать при переходе к другому провайдеру. Ну очень утомительно каждый раз переписывать эту ячейку.
5. Вопрос: чек ячейка "Опасные операции ...". Что при этом включается или отключается?
Добавлять инструменты самостоятельно, конечно, пользователь не может.?
Нет, обычный пользователь не может добавить новые инструменты самостоятельно.
Архитектура MCP (Model Context Protocol):
┌─────────────────────────────────────┐ │ MCP Server (Backend) │ ← Только администраторы/разработчики │ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌────────┐ │ │ │ marketd │ │metaedit │ │ mt5 │ │ ← Extensions (расширения) │ │ ata │ │or5 │ │ │ │ Каждое предоставляет tools │ └─────────┘ └─────────┘ └────────┘ │ └─────────────────────────────────────┘ │ JSON-RPC / stdio ▼ ┌─────────────────────────────────────┐ │ MCP Client (Ваш IDE/Ассистент) │ ← Пользователь │ - Включить/выключить расширение │ │ - Выбрать профиль/workspace │ │ - Настроить права доступа к папкам │ └─────────────────────────────────────┘
Схемка подпортилась, восстановил:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ MCP Server (Backend) │ │ (Доступ: Только администраторы и разработчики) │ │ │ │ ┌──────────────────┐ ┌──────────────────┐ ┌─────────────┐ │ │ │ marketdata │ │ metaeditor │ │ mt5 │ │ │ └──────────────────┘ └──────────────────┘ └─────────────┘ │ │ ◀─────────────────────── Extensions ─────────────────────────▶ │ │ (Каждое предоставляет свои tools) │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ JSON-RPC / stdio ▼ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ MCP Client (Ваш IDE / Ассистент) │ │ (Доступ: Пользователь) │ │ │ │ • Включить / выключить расширение │ │ • Выбрать профиль / workspace │ │ • Настроить права доступа к папкам │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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