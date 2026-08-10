«Кто быстрее создаст прибыльную торговую систему: практик, математик или трейдер-инженер?»
Идут по дороге богатый прокурор, бедный прокурор и Баба Яга и видят на земле лежит кошелёк. Кто его поднимет?
ОТВЕТ: Кошелёк поднимет богатый прокурор. Почему? Да потому что бедный прокурор и Баба Яга - персонажи вымышленные.
Быстрее всего создаст прибыльную торговую систему ИЗОБРЕТАТЕЛЬ...
А почему ?
Просто он всегда имеет дело со сложными нестандартными задачами.
Идут по дороге богатый прокурор, бедный прокурор и Баба Яга и видят на земле лежит кошелёк. Кто его поднимет?
ОТВЕТ: Кошелёк поднимет богатый прокурор. Почему? Да потому что бедный прокурор и Баба Яга - персонажи вымышленные.
Вопрос был не кто случайно нашёл кошелёк, а кто сможет понять, почему кошельки вообще появляются в определённых местах и создать систему их поиска.
Случайно поднять один кошелёк может любой. Сложность — доказать, что ты знаешь, где искать следующий.
Исследует цену через статистику, вероятности, модели движения, распределения и закономерности ценового ряда. Его сила — в строгом анализе, но часто объектом остаётся один инструмент и его цена.
С чего бы только один?
Например, одна из причин ипотечного кризиса 2008 года - строгое следование одной математической модели (гауссова копула), которая моделировала взаимодействие многих тысяч активов. Понятно что дело было больше в жадности, чем в формуле, но тем не менее без математики тоже не обошлось.
Что интересно, от математики банки конечно же не отказались, просто поменяли слегка формулы.
Главное, все серьёзные заведения торгуют используя серьёзную математику как основу для самой наипрактичнейшей практики.
С чего бы только один?
Например, одна из причин ипотечного кризиса 2008 года - строгое следование одной математической модели (гауссова копула), которая моделировала взаимодействие многих тысяч активов. Понятно что дело было больше в жадности, чем в формуле, но тем не менее без математики тоже не обошлось.
Что интересно, от математики банки конечно же не отказались, просто поменяли слегка формулы.
Главное, все серьёзные заведения торгуют используя серьёзную математику как основу для самой наипрактичнейшей практики.
Согласен, утверждение про "один инструмент" слишком узкое. Серьёзная математика давно работает с портфелями, факторами и тысячами активов.
Но пример 2008 года как раз показывает не силу или слабость математики, а другую проблему — любая модель зависит от правильности предположений о поведении объекта.
Гауссова копула не сломалась потому, что математика плохая. Она сломалась потому, что реальная структура зависимостей в экстремальных режимах оказалась другой, чем предполагала модель.
То есть вопрос не в наличии формул. Формулы есть у всех.
Главный вопрос: правильно ли выбран объект моделирования и какие свойства этого объекта действительно сохраняются.
Банки не отказались от математики — конечно нет. Но они постоянно меняют модели, потому что рынок меняет своё состояние.
Поэтому инженерный подход как раз не противопоставляет себя математике. Он говорит: прежде чем строить сложную модель, надо понять сам объект, его структуру и измеримые свойства.
Математика без правильного объекта может очень точно считать неправильную картину.
А правильно выбранный объект без математики невозможно полноценно исследовать.
Вопрос не "кто победит — математик или инженер".
Вопрос — кто раньше найдёт устойчивое свойство, которое переживает смену рыночных режимов.
> Кто быстрее создаст прибыльную торговую систему: практик, математик или трейдер-инженер?
Обнаружено противоречие) Забыли ознакомить ИИ-чат с исходным тезисом)
,
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
В трейдинге часто под словом «система» понимают набор правил:
— пересечение скользящих;
— сигнал индикатора;
— условия входа и выхода.
Но это скорее торговая стратегия на основе технического анализа.
Настоящая торговая система, возможно, должна описывать не только точку входа, а весь процесс получения прибыли:
— структуру инструмента;
— характер движения;
— волатильность;
— периодичность;
— полный торговый цикл;
— поведение эквити.
Если сравнить три подхода:
1. Практик-трейдер
Изучает рынок через опыт, наблюдение и тысячи сделок. Он может видеть то, что сложно формализовать, но не всегда может объяснить механизм.
2. Математик-теоретик
Исследует цену через статистику, вероятности, модели движения, распределения и закономерности ценового ряда. Его сила — в строгом анализе, но часто объектом остаётся один инструмент и его цена.
3. Трейдер-инженер
Рассматривает рынок как систему взаимосвязанных элементов. Создаёт конструкции, синтетики, измеряет их поведение, анализирует эквити, амплитуды, циклы и повторяемость состояний.
Вопрос:
Кто быстрее придёт к стабильной прибыли?
Может ли математическая модель цены заменить торговый опыт?
Может ли опыт без измерений создать воспроизводимую систему?
Или будущее за объединением трёх подходов: опыт трейдера + математика + инженерное построение систем?