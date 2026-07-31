Обсуждение статьи "Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 36): Торговля по зонам спроса и предложения на основе модели ретеста и импульса"
Привет,
Я скомпилировал его без ошибок. К сожалению, ни в бэктесте, ни на графике ничего не отображается. Не выводятся зоны спроса и предложения, не распознаются сигналы и не открываются сделки. Журнал отладки и журнал операций также пусты. У кого-нибудь это заработало? Может ли система автоматически проверить, полный ли код и актуален ли он?
Я скомпилировал его без ошибок. К сожалению, ни в бэктесте, ни на графике ничего не отображается. Не выводятся зоны спроса и предложения, не распознаются сигналы и не открываются сделки. Журнал отладки и журнал операций также пусты. У кого-нибудь это заработало? Может ли система автоматически проверить, полный ли код и актуален ли он?
Работа велась на 1-минутном таймфрейме
Спасибо за такую огромную помощь
Но с некоторыми котировками это не работает, может, это ошибка с моей стороны?
Если да, то, пожалуйста, объясните, в чём дело и каковы критерии, при которых код будет работать с любой валютой или торгуемым активом?
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Опубликована статья Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 36): Торговля по зонам спроса и предложения на основе модели ретеста и импульса:
Стратегия на основе зон спроса и предложения определяет ключевые ценовые зоны, в которых наблюдалась значительная активность покупателей (спрос) или продавцов (предложение), обычно после периодов консолидации. Когда импульсное движение подтверждает валидность зоны, трейдеры стремятся открывать позиции при её ретесте. Они могут открывать позиции на покупку, когда цена возвращается в зону спроса при нисходящем тренде, либо позиции на продажу в зоне предложения при восходящем тренде, рассчитывая на отскок. Задавая уровни риска и потенциальной прибыли, трейдеры используют высоковероятные сетапы. Ниже показаны различные варианты таких сетапов.
Сетап зоны предложения:
Сетап зоны спроса:
Автор: Allan Munene Mutiiria