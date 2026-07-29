Обсуждение статьи "Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 95): Использование DSU и DBN в пользовательском классе сигнала"
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Опубликована статья Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 95): Использование DSU и DBN в пользовательском классе сигнала:
В предыдущей статье о Мастере MQL5, посвященной пользовательским сигналам, мы использовали сочетание алгоритма B-Tree Index и байесовской сети. Система, которая у нас была тогда, предназначалась для арбитража за счет использования неэффективностей между взаимозависимыми активами. Она показала определенный потенциал в классификации мультисимвольных рыночных состояний. Однако эта модель может оказаться непригодной для трейдеров, работающих с одним активом и отслеживающих импульс в условиях высокой волатильности. Для тех, кто торгует на новостях. Многоактивный индекс бесполезен при торговле на пробоях. Для этого можно использовать фильтр шума, основанный на времени.
Исходя из этого, в статье мы переходим к алгоритму системы непересекающихся множеств (Disjoint Set Union, DSU), который мы используем в сочетании с глубокой сетью доверия (Deep Belief Network, DBN). В то время как в предыдущей статье о пользовательских сигналах использовалась байесовская модель для отображения статических взаимосвязей, этот подход использует генеративные фильтры DBN для подавления шума. Мы никоим образом не рекламируем универсальное решение; мы предлагаем альтернативный подход к конкретной проблеме, с которой сталкиваются некоторые трейдеры, торгующие на пробоях. Как сгруппировать бары с высокой волатильностью в кластер с помощью DSU, а затем определить, означает ли этот кластер смену режима или лишь кратковременную ловушку.
Автор: Stephen Njuki