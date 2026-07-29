Обсуждение статьи "Модульная архитектура индикаторов в MQL5 (Часть 1): Хватит копировать и вставлять — начните писать масштабируемый, переиспользуемый код."
Привет, Владислав! Твоя работа абсолютно четкая с концептуальной точки зрения — настоящий шедевр программной инженерии.
У меня к тебе вопрос: сможешь ли ты расширить этот проект, добавив поддержку MTF и многосимвольного режима?
С уважением, Сабино
С уважением, Сабино
Привет, Сабино, спасибо за отзыв! Давным-давно я пытался разработать индикаторы с поддержкой нескольких таймфреймов, но у меня возникли сложности с подготовкой синхронизированных массивов временных рядов для всех необходимых графиков. Я не захотел продолжать и отложил работу над поддержкой нескольких таймфреймов на потом. До сих пор к этому не вернулся.
В архитектуре, описанной в этой статье, я не учитывал использование нескольких графиков. Но я думаю, что её можно расширить для поддержки нескольких графиков, если удастся подготовить синхронизированные массивы временных рядов.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Модульная архитектура индикаторов в MQL5 (Часть 1): Хватит копировать и вставлять — начните писать масштабируемый, переиспользуемый код.:
Некоторое время назад я решил написать статью о разработке собственного индикатора. Тогда я понял, что использование моего каркаса без предварительного представления вводило бы в заблуждение. Именно поэтому вы читаете эту вводную статью. Материал оказался обширным, поэтому он будет разделен на две части.
В этой первой статье мы разработаем каркас для переносимых, пригодных для повторного использования и удобных в сопровождении индикаторов. Я мог бы представить окончательное решение и лишь после этого объяснить его, но это не дало бы полного понимания механики процесса. Вместо этого начнем с примитивной реализации очень простого индикатора и постепенно будем выполнять его рефакторинг, шаг за шагом развивая кодовую базу в полнофункциональный шаблон. Выстраивая его с самых основ, вы увидите, какие именно проблемы мы решаем на каждом этапе и почему необходима именно такая архитектура.
Автор: Vladislav Boyko