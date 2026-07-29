Не работают сообщения

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Приветствую! Почему перестали быть доступны Сообщения? Пишет Timed out in 10 sec. Error 58.

 

 

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Sergey Golubev, 2023.08.03 14:44

time out in 10 sec ?
У меня иногда бывает и 5 секунд и 10 секунд (сейчас, правда, очень редко, так как я делаю паузы между сообщениями в каналах,
и иногда переключаюсь с одного интернета на другой чтобы не сидеть на одном домашнем весь день).
Решаю это - см пост

 
Sergey Golubev #:

Недоступно уже 2 часа, может забанили, почему то?
 
Sergey Golubev #:

я не продавец, я сам хочу купить советника, но общение с продавцом прервано и сообщения пропали

 
svoy2278 #:

я не продавец, я сам хочу купить советника, но общение с продавцом прервано и сообщения пропали

Вы мой пост читали?
 и там ссылка на еще один пост  
Там написано - что я делаю, когда такое случается, и как делать, чтобы этого небыло (из своего опыта - у меня есть каналы в Сообщениях, то есть, пощу я регулярно).

В сложных случаях (я не думаю, что у вас такой случай) - проходит само: просто переключитесь на другой интернет на день (или сделайте рестарт роутера для смены IP - если у вас динамическое IP, но лучше все равно перейти на время на другой интернет).

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svoy2278 #:
... и сообщения пропали

Сообщения пропали - наверное, они просто "не ушли" (не запостились), так бывает (но редко).

Ошибка типа вашей (5 секунд грузится и не может, а у вас - Timed out in 10 sec.) - была как раз сегодня, а 10 секунд - было два раза вчера.
Пока проблем нет - сообщения не пропадают, просто перезагрузил роутер на домашнем интернете.

Всегда стараюсь соблюдать паузу между сообщениями, и минимум раз в день перезагружать роутер (для смены IP), а в выходные - просто перехожу на мобильный интернет.

Главное условие (которое я уяснил для себя) - соблюдать паузу между постами.
Вот я делал пост в канале в 13:16 (а сейчас у меня 13:58), подожду еще минут 10 или 15, и можно делать второй пост.

Не работают сообщения
Не работают сообщения
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Приветствую! Почему перестали быть доступны Сообщения? Пишет Timed out in 10 sec. Error 58...
 
Sergey Golubev #:

Вы мой пост читали?
 и там ссылка на еще один пост  
Там написано - что я делаю, когда такое случается, и как делать, чтобы этого небыло (из своего опыта - у меня есть каналы в Сообщениях, то есть, пощу я регулярно).

В сложных случаях (я не думаю, что у вас такой случай) - проходит само: просто переключитесь на другой интернет на день (или сделайте рестарт роутера для смены IP - если у вас динамическое IP, но лучше все равно перейти на время на другой интернет).

-----------------------

Сообщения пропали - наверное, они просто "не ушли" (не запостились), так бывает (но редко).

Ошибка типа вашей (5 секунд грузится и не может, а у вас - Timed out in 10 sec.) - была как раз сегодня, а 10 секунд - было два раза вчера.
Пока проблем нет - сообщения не пропадают, просто перезагрузил роутер на домашнем интернете.

Всегда стараюсь соблюдать паузу между сообщениями, и минимум раз в день перезагружать роутер (для смены IP), а в выходные - просто перехожу на мобильный интернет.

Главное условие (которое я уяснил для себя) - соблюдать паузу между постами.
Вот я делал пост в канале в 13:16 (а сейчас у меня 13:58), подожду еще минут 10 или 15, и можно делать второй пост.

Благодарю!
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