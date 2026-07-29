Скрипты: SpreadAudit - фактический спред брокера из M1-истории

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SpreadAudit - фактический спред брокера из M1-истории:

Скрипт собирает фактический спред вашего брокера из поля spread баров M1 и печатает медиану, 90-й и 99-й перцентили в единицах цены, в пунктах и в долях ATR, а также выгружает в CSV средний и максимальный спред по каждому часу суток. Нужен, чтобы тестировать стратегии против реальных издержек своего счёта, а не против "типичного" спреда из головы.

SpreadAudit - фактический спред брокера из M1-истории

Автор: Eldor Tuychiboyev

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