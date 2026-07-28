MQL5 практикует теневой бан?
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После покупки продукта, ранее надлежащего оформления согласно функционалу редактора, а также перевода на все языки, рейтинг как был в ****, так и остался в ****.
Может ли быть такое, что сервис практикует теневой бан и пытается закинуть на дно неприятных им по каким-то причинам продавцов?
Рейтинг вообще не изменился в числе, только выделился зелёным цветом. Раньше после покупки сразу закидывало на 3-5 страницу топа