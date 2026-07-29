Ошибка 0x0000005 при установке MetaTrader 5

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При установке MetaTrader 5 появляется сообщение об ошибке 0x0000005. И так происходит при установке МТ5 любого брокера. Сначала стал запускаться с этой ошибкой установленный терминал МТ5 одного из брокеров. Теперь невозможно установить МТ5 этого и других брокеров. Никаких изменений в установленную ОС Windows 7 не вносилось ( не устанавливались программы, драйверы и т.п. ). MetaTrader 4 работает и устанавливается нормально. В чем может быть проблема?

Сбой установки

Установка платформы - Для продвинутых пользователей - Начало работы - Справка по MetaTrader 5
Установка платформы - Для продвинутых пользователей - Начало работы - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Для установки торговой платформы скачайте установщик "mt5setup.exe" и запустите его. Прочтите описание программы и лицензионное...
 
Ошибка 0x00000005 (или 0xc0000005 ) означает «Отказано в доступе» или ошибку нарушения прав доступа к памяти (Access Violation). Чаще всего она возникает из-за нехватки прав администратора, блокировки антивирусом или сбоя оперативной памяти. [1, 2, 3, 4]
ОШИБКА ПРИ ЗАПУСКЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 0XC0000005 — устраняем 7 способами
ОШИБКА ПРИ ЗАПУСКЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 0XC0000005 — устраняем 7 способами
  • 2022.07.07
  • Соколов Александр
  • www.moyo.ua
Пятая ошибка известна со времен появления Windows XP. С тех пор прошло немало лет, но код 0xc0000005 по-прежнему продолжает внушать ужас неопытным пользователям. К счастью, есть несколько способов, которые помогают справиться с напастью. Причины возникновения ошибки 0xc0000005 Злополучная ошибка 0xc0000005 характерна для Windows 10, 11 и более...
 
asder58:
Никаких изменений в установленную ОС Windows 7

Я думаю, что проблема в Windows 7.

 

Спасибо, проверим

Поддержку Windows 7 пока оставляем. Хотя очень хочется выпилить.

 
Всех благодарю за полезные и быстрые советы!
 
Да, крешится под Windows 7 - разбираемся.
 
Renat Fatkhullin #:
Да, крешится под Windows 7 - разбираемся.

За это - спасибо!

Еще такая ошибка:
"2026.07.28 10:28:28.255 Error MetaEditor not found"

 

Проблему исправили в бете 6069.

Чтобы обновиться, надо инсталлировать новую версию поверх старой. Все конфиги сохранятся.

В версиях ниже Windows 10 мы отключили AI Assistant (окна есть, но ассистент отключен), так как его поддержку под старые операционки уже не имеет смысла исправлять.

 
HimOrik #:

За это - спасибо!

Еще такая ошибка:
"2026.07.28 10:28:28.255 Error MetaEditor not found"

С этим еще разбираемся.
 
В уже доступной бете 6070 исправили работу редактора под Windows 7.
 
Renat Fatkhullin #:
В уже доступной бете 6070 исправили работу редактора под Windows 7.

Работает, спасибо!

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