Обсуждение статьи "Династический алгоритм — Dynastic Optimization Algorithm (DOA)"
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Опубликована статья Династический алгоритм — Dynastic Optimization Algorithm (DOA):
В статье реализован и разобран Dynastic Optimization Algorithm в рамках фреймворка C_AO на MQL5. Мы воспроизводим каноническую модель, закрываем неописанные в первоисточниках места и тестируем алгоритм на стенде с фиксированным бюджетом и ростом размерности. Показана причина деградации каноники и предложена модификация оператора с разреженной мутацией. Читатель получит рабочий класс и рекомендации по настройке для задач с дискретными параметрами.
Выбор алгоритма оптимизации — не академический вопрос: от него напрямую зависит, найдёт ли оптимизатор рабочую область параметров за отведённые тысячи прогонов или сожжёт их впустую. Как понять, стоит ли за очередным названием работающий инструмент? Ответ прост: взять и проверить на стенде с фиксированным бюджетом, равными условиями и ростом размерности, то есть в условиях, максимально близких к реальной задаче оптимизации торговой системы.
Сегодняшний гость — Династический алгоритм оптимизации. Dynastic Optimization Algorithm (DOA) был предложен в 2020 году авторами Massan, Wagan, Shaikh в журнале Applied Soft Computing (том 90, статья 106176).
Метафора алгоритма — социальная динамика исторических человеческих династий. Общество в модели делится на три касты: правители (rulers), которые удерживают лучшие найденные позиции; работники (workers), которые трудятся в окрестности правителей; и исследователи (explorers), которые странствуют по всему пространству в поисках новых земель. Смена поколений — это переранжирование общества: любой работник или исследователь, превзошедший правителя, занимает его место на троне. По исчерпании отведённого времени лучший из правителей объявляется императором — он и есть ответ алгоритма.
С доступностью первоисточников ситуация непростая. Основная статья с математической моделью и псевдокодом закрыта платным доступом. Открыто доступны два сопутствующих источника: короткая статья тех же авторов в журнале 3C Tecnología (2020) с параметрами алгоритма и результатами на двух тестовых функциях. Что оказалось самым ценным — статья тех же авторов AIDOA (Adam Inspired DOA, журнал MURJET, 2025), в которой раздел с описанием базового DOA переизложен полностью. Реализация в настоящей статье собрана по этим двум открытым источникам; все места, которые первоисточники не оговаривают, перечислены и закрыты собственными решениями с их документированием.
Автор: Andrey Dik