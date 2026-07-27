Обсуждение статьи "Автоматизация торговых стратегий в MQL5 (Часть 33): Создание системы распознавания гармонического паттерна "Shark" с использованием Price Action"
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Опубликована статья Автоматизация торговых стратегий в MQL5 (Часть 33): Создание системы распознавания гармонического паттерна "Shark" с использованием Price Action:
Паттерн Shark представляет собой структуру гармонической торговли, определяемую пятью ключевыми точками разворота — X, A, B, C и D; паттерн может быть как бычьим, так и медвежьим. Паттерн используется для определения высоковероятных зон разворота посредством коррекций и расширений Фибоначчи. При бычьем паттерне "Shark" структура образует последовательность "минимум-максимум-минимум-максимум-минимум", где X - это свинг-лоу, A - это свинг-хай, B - свинг-лоу (коррекция от 0,32 до 0,50 XA), C - свинг-хай (расширение от 1,13 до 1,618 AB), а D - свинг-лоу (расширение от 1,618 до 2,24 BC, ниже B); медвежий паттерн меняет эту последовательность на противоположную, когда D находится выше B. Вот визуализация этих паттернов:
Медвежий гармонический паттерн "Shark":
Бычий гармонический паттерн "Shark":
Наш подход включает в себя обнаружение этих точек разворота в заданном диапазоне баров, проверку волн паттерна в соответствии с критериями Фибоначчи, визуализацию структуры X-A-B-C-D с помощью графических объектов, таких как треугольники и линии тренда, и открытие сделок в точке D с настраиваемым стоп-лоссом (на основе Фибоначчи или фиксированный) и настраиваемыми уровнями тейк-профита (одна треть, две трети или уровень точки разворота C), чтобы использовать ожидаемый разворот цены. Приступим к реализации!
Автор: Allan Munene Mutiiria