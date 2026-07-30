Монетизация

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Как вы выходите прибыль (если она есть) с MQL? Не планируется ли внедрение крипты для оплаты продуктов или выводов?
 

Нашел один пост об этом (но это было 4 года назад, и я думаю, что все, наверное, ужесточилось с тех пор):

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Как теперь выводить деньги с MQL5.com?

Renat Fatkhullin, 2022.08.08 10:05

К сожалению, крипто методы и стейблкоины нам недоступны сейчас.

...

К сожалению, мы ограничены в выплатах своими платежными шлюзами и налоговой юрисдикцией. 
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Вроде, если есть успешные советники - то ими и монетизируются. Торгуют и по пути на маркете зарабатывают как бонус - если конечно попадут на первую страницу витрины (всё что вне первой страницы скорее как склад можно понимать - туда почти никто не смотрит и соответственно никто ничего не покупает).

Показывайте свой лакшери лайф стайл, всякие там отпуска в Ницце/Монако/Майами, авто, покупки, одежду и сумки биркин/долче габанна/прада/ив сен лоран и выводы профита - сейчас всё только так работает, люди не верят анонимным аккаунтам без истории и репутации.  Эпоха инфлюенса и соц сетей. Многие вкладываются в рекламу на стороне, в сайты продуктов, в аккаунты в соц сетях и в контекстную/медийную поисковую рекламу даже, а у маркета есть выносная витрина на сайт если что (ну вроде была). 

В общем как и везде: без рекламы и маркетинга (либо эквивалентного объема труда) - бизнеса почти нет. ИМХО

[Удален]  
Ну можно поставить красивую фотку на аватарку, только не сгенерированный вариант и без фильтров адских.

Потом, есть смысл сделать разные картинки для ваших продуктов, а не одну для всех, типа так быстрее и пофиг-главное продать-же-и-так-норм ;)

Удалить через админов (99,9% не одобрят они такое) все ваши темы на форуме и сообщения, которые вы создали/написали. 

А если сделаете новый аккаунт с чистого листа на профессиональном и осознанном уровне, то заблочат, рано или поздно (если никак не спалитесь, то не заблочат).

Блин, реально, сделайте разные фотки для своих продуктов, пожалуйста)) 

И ассоциация с крестом ставит крест на ваших продуктах, имхо. 

Я бы мог купить у вас продукт, особенно сетку с мартином, чтобы поддержать, но надо ещё как-то внести сюда деньги, я точно не смогу. Ибо руки кривые ;)
 
Kseniia Tretiakova:
Как вы выходите прибыль (если она есть) с MQL? Не планируется ли внедрение крипты для оплаты продуктов или выводов?
До пандемии ковида тут и за посты платили. Сейчас только реально полезные статьи писать, а то сплошной переводной мусор про нейросети. В маркете у меня только бесплатные продукты, так что сказать нечего. 
 
Alexey Volchanskiy #:
До пандемии ковида тут и за посты платили.

Та ладно?


и после платили, так при чём здесь ковид?

 
moskitman #:

Та ладно?


и после платили, так при чём здесь ковид?

А мне никогда за пост не платили. Наверно я где-то опоздал))
 
moskitman #:

Та ладно?


и после платили, так при чём здесь ковид?

Вы можете четко сказать, за что вам заплатили после пандемии? И вы смогли вывести эти деньги или просто кинули на оплату сервисов? Постарайтесь быть конретны, не женщина ведь. 
 
Pavel Verveyko #:
А мне никогда за пост не платили. Наверно я где-то опоздал))
Может не интересные? ))
 
Alexey Volchanskiy #:
Вы можете четко сказать, за что вам заплатили после пандемии?

Я не могу чётко сказать за что их начисляли вообще в принципе! Ни до, ни во время, ни после. У меня нет продуктов на маркете, нет опубликованных статей...

За трёп, наверное.

Alexey Volchanskiy #:
И вы смогли вывести эти деньги или просто кинули на оплату сервисов?

Лежат до сих пор. У Вас есть рабочая карта VISA ? Давайте выведем.

 
moskitman #:

Я не могу чётко сказать за что их начисляли вообще в принципе! Ни до, ни во время, ни после. У меня нет продуктов на маркете, нет опубликованных статей...

За трёп, наверное.

Лежат до сих пор. У Вас есть рабочая карта VISA ? Давайте выведем.

У меня все есть, но чужих денег не нужно. Щелкните вверху по кнопке Баланс и потом Вывести. Мне пишет, что минимум для вывода $10, а у меня 5 с копейками. Но последнее начисление в 2019 г. Вы из России или другой страны, могут меняться правила возможно.
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