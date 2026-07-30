Монетизация
Нашел один пост об этом (но это было 4 года назад, и я думаю, что все, наверное, ужесточилось с тех пор):
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Как теперь выводить деньги с MQL5.com?
Renat Fatkhullin, 2022.08.08 10:05
К сожалению, крипто методы и стейблкоины нам недоступны сейчас....
К сожалению, мы ограничены в выплатах своими платежными шлюзами и налоговой юрисдикцией.
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Вроде, если есть успешные советники - то ими и монетизируются. Торгуют и по пути на маркете зарабатывают как бонус - если конечно попадут на первую страницу витрины (всё что вне первой страницы скорее как склад можно понимать - туда почти никто не смотрит и соответственно никто ничего не покупает).
Показывайте свой лакшери лайф стайл, всякие там отпуска в Ницце/Монако/Майами, авто, покупки, одежду и сумки биркин/долче габанна/прада/ив сен лоран и выводы профита - сейчас всё только так работает, люди не верят анонимным аккаунтам без истории и репутации. Эпоха инфлюенса и соц сетей. Многие вкладываются в рекламу на стороне, в сайты продуктов, в аккаунты в соц сетях и в контекстную/медийную поисковую рекламу даже, а у маркета есть выносная витрина на сайт если что (ну вроде была).
В общем как и везде: без рекламы и маркетинга (либо эквивалентного объема труда) - бизнеса почти нет. ИМХО
Как вы выходите прибыль (если она есть) с MQL? Не планируется ли внедрение крипты для оплаты продуктов или выводов?
Вы можете четко сказать, за что вам заплатили после пандемии?
Я не могу чётко сказать за что их начисляли вообще в принципе! Ни до, ни во время, ни после. У меня нет продуктов на маркете, нет опубликованных статей...
За трёп, наверное.
И вы смогли вывести эти деньги или просто кинули на оплату сервисов?
Лежат до сих пор. У Вас есть рабочая карта VISA ? Давайте выведем.
Я не могу чётко сказать за что их начисляли вообще в принципе! Ни до, ни во время, ни после. У меня нет продуктов на маркете, нет опубликованных статей...
За трёп, наверное.
Лежат до сих пор. У Вас есть рабочая карта VISA ? Давайте выведем.
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