Обсуждение статьи "Анализ CSV-данных (Часть 1): Механизм экспорта CSV при многоядерной оптимизации в MQL5"
Вам совершенно не нужны такие вещи, как «Parallel File-Lock» — просто отправляйте данные с агентов в виде фреймов и сохраняйте их в общий CSV-файл из одного места — терминала с графиком, на котором запущен ваш советник в режиме фреймов.
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Опубликована статья Анализ CSV-данных (Часть 1): Механизм экспорта CSV при многоядерной оптимизации в MQL5:
Это центральная техническая проблема системы, и её необходимо понять до рассмотрения решения.
Когда Тестер стратегий MetaTrader 5 выполняет оптимизацию с включённым параметром «Использовать многоядерную обработку», отдельные комбинации параметров распределяются между несколькими параллельно работающими агентами. Каждый агент запускает независимый экземпляр советника с определённым набором параметров. По завершении каждого прогона для этого экземпляра вызывается OnDeinit().
Если оптимизация охватывает несколько типов фильтров или диапазонов параметров, несколько агентов могут почти одновременно дойти до вызова OnDeinit(). Когда они пытаются открыть один и тот же CSV-файл для записи, происходит следующее:
Автор: Ushana Kevin Iorkumbul