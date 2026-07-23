Обсуждение статьи "Можно ли запустить DOOM в MetaTrader 5: DLL, рендеринг и ввод через MQL5?"
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Опубликована статья Можно ли запустить DOOM в MetaTrader 5: DLL, рендеринг и ввод через MQL5?:
В мире технологий существует любимая многими традиция, известная как «Запустится ли на этом DOOM?». С тех пор как id Software опубликовала исходный код оригинального движка DOOM 1993 года, программисты портировали его практически на всё, что только можно вообразить: тесты на беременность, банкоматы, тракторы, цифровые фотоаппараты и даже внутрь Minecraft. Суть проста: если у устройства есть экран и какой-либо способ ввода, кто-нибудь обязательно попытается запустить на нём DOOM. MetaTrader 5 с его окном графика, возможностями растрового рендеринга и интеграцией с DLL — вполне достойный кандидат.
Эта статья не только о самой новизне идеи. Запуск DOOM внутри торгового терминала помогает освоить практические навыки работы с MQL5. К ним относятся сборка и интеграция пользовательских DLL для Windows, рендеринг пикселей на графиках в реальном времени с помощью ResourceCreate, обработка ввода с клавиатуры несмотря на ограничения MQL5, а также безопасное управление фоновой многопоточностью из советника. Независимо от того, планируете ли вы когда-нибудь запускать игру в терминале или нет, описанные здесь методы можно напрямую применять в пользовательских инструментах визуализации, мостах к внешним данным и любых проектах, требующих тесной интеграции между MQL5 и нативным кодом.
Автор: Muhammad Minhas Qamar