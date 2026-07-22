Обсуждение статьи "Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 78): Стратегии на основе осцилляторов Gator и A/D для повышения устойчивости на рынке"
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опубликована статья Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 78): Стратегии на основе осцилляторов Gator и A/D для повышения устойчивости на рынке:
Паттерн 5 основан на ловушке тренда или пробое, который не получает развития. В бычьем сценарии возникает бычья ловушка: не каждое "пробуждение" Gator приводит к бычьему тренду, возможны обманные движения. Типичная бычья ловушка возникает, когда осциллятор Gator начинает подавать трендовый сигнал: например, одна из гистограмм становится зеленой после нескольких красных баров, указывая на восходящий тренд, однако линия A/D не растет соответственно. В этой бычьей ловушке цена может ненадолго подняться выше уровня сопротивления, а осциллятор Gator отразит это первоначальное движение небольшим расхождением линий "челюсти", "зубов" и "губ". Тем не менее, A/D оставался бы на месте или даже снижался, указывая на отсутствие реального накопления.
Если после этой ловушки цена не снижается, а быстро возвращается в зону пробоя при все еще открытом "рту" осциллятора Gator и росте A/D, это может означать, что ловушка служила для вытряхивания слабых игроков. Если цена возобновляет рост при двойном подтверждении со стороны осцилляторов, это может служить бычьим сигналом для входа. Это можно рассматривать как ситуацию, в которой "бычья ловушка" запирает участников в коротких позициях и становится топливом для настоящего пробоя.
Автор: Stephen Njuki