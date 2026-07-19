Обсуждение статьи "Кодирование свечных моделей (Часть 1): Алфавитная система для выявления сигналов"
Твоя правка отличная, приятель, как мне подключить её к бирже? Подскажи, пожалуйста.
عبدالمنان صابری #:Попробуй воспользоваться моим репозиторием https://forge.mql5.io/3013818/ictCore/src/branch/main/Experts/core/candlesticks.mqh
У тебя отлично получилось, приятель, как мне подключить это к бирже? Подскажи, пожалуйста.
У тебя отлично получилось, приятель, как мне подключить это к бирже? Подскажи, пожалуйста.
ictCore/Experts/core/candlesticks.mqh at main
- 3013818
- forge.mql5.io
ictCore - Influenced by the InnerCircleTrader. This repo tried to write the core concept termed as "the elements of a trade setup", providing the fundamental building block for various entry models. Lets go folks!
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опубликована статья Кодирование свечных моделей (Часть 1): Алфавитная система для выявления сигналов:
Анализ ценовых движений на основе свечных графиков остается одним из наиболее широко используемых подходов к интерпретации поведения рынка, поскольку он напрямую фокусируется на движении цены, а не полагается исключительно на запаздывающие технические индикаторы, полученные из исторических данных. Многие трейдеры предпочитают этот метод за его способность выявлять рыночные настроения, импульс, отторжение цены и волатильность в реальном времени. Однако, несмотря на свою популярность, анализ свечей имеет существенное ограничение: большинство паттернов описываются с использованием субъективных терминов, таких как "длинное тело", "маленькая тень", "пин-бар" или "марубозу". Эти описания часто различаются от одного трейдера к другому, что приводит к непоследовательному распознаванию паттернов, противоречивым реализациям и ненадежным результатам бэктестирования.
Эта проблема становится еще более актуальной, когда разработчики пытаются автоматизировать анализ свечных графиков на торговых платформах, таких как MetaTrader 5, используя MQL5. Без четко определенных математических пороговых значений два программиста могут реализовать один и тот же паттерн свечного графика по-разному и получить совершенно разные торговые сигналы. В результате тестирование стратегий, оптимизацию и статистическую оценку становится трудно воспроизводить последовательно.
В этой статье эта проблема решается путем введения объективной алфавитной системы кодирования свечей, основанной на измеримых соотношениях тела к тени. Вместо того чтобы полагаться на субъективную визуальную интерпретацию, каждая свеча преобразуется в детерминированный символ с использованием предопределенных количественных правил. Бычьи и медвежьи структуры свечей объединяются в символические формы, такие как A/a, H/h, E/e, G/g и D, создавая формальную классификационную структуру, которая может обрабатываться программно.
Автор: Daniel Opoku