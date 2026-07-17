автокопирование сигналов XAUUSD

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Привет, кто может подсказать почему не копируются сигналы по золоту XAUUSD?
 

Это могут быть разные причины.
Наиболее частые - смотрите в спецификации этого символа - разрешена ли брокером торговля по этому символу и когда.

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Еще частая причина - маппинг.
То есть, имеет значение - если ть еще у вас какие-то символы по золоту (GOLD, или XAUUSD_t и так далее), и какой метод расчета маржи в спецификации.
Подробнее - пост и пост  

Проблема с копированием сделок из-за несовпадения названий инструментов и ошибок авторизации
Проблема с копированием сделок из-за несовпадения названий инструментов и ошибок авторизации
  • 2021.07.13
  • www.mql5.com
Пользователь сталкивается с проблемой копирования сделок через сигнал на брокерах AlfaForexRU-Real и VELTRADING из-за несовпадения названий инструментов и типов расчета маржи. Также отмечается необходимость улучшения системы маппинга и возможные проблемы с VPS.
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