где можно остановить хостинг ?
Здесь:
https://www.mql5.com/ru/vps/subscriptions
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Чтобы стартануть - надо мигрировать/синхронизировать.
Так как там есть нюансы - то рекомендую почитать инструкции:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Sergey Golubev, 2024.09.05 05:39
- Запускаем MetaTrader VPS впервые — пошаговая инструкция - ветка форума
- Подготовка торгового счета к миграции на виртуальный хостинг - статья
- Запускаем MetaTrader VPS впервые — пошаговая инструкция - статья (подробнее - см эту ветку).
- Рекомендую почитать Правила пользования сервисом "Виртуальный хостинг"
(там есть некоторые особенности, например, советники использующие dll - не мигрируются, и так далее).
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https://www.mql5.com/ru/vps/subscriptions - смотреть к какому торговому счету подключен MQL5 VPS, перенести подписку на другой торговый счет.
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Справка по MetaTrader 5 → Виртуальный хостинг для круглосуточной работы → Миграция
- Справка по MetaTrader 5 → Виртуальный хостинг для круглосуточной работы → Работа с виртуальной платформой
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раньше такая возможность была в VPS а сейчас нет
в терминале показывает ошибку хостинг остановлен
, как правильно мигрировать советник , условия были изменены
и где находится сервис диск ?