где можно остановить хостинг ?

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раньше такая возможность была в VPS  а сейчас нет

в терминале показывает ошибку хостинг остановлен 

, как правильно мигрировать советник , условия были изменены 

и где находится сервис диск ?

 

Здесь:
https://www.mql5.com/ru/vps/subscriptions


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Чтобы стартануть - надо мигрировать/синхронизировать.
Так как там есть нюансы - то рекомендую почитать инструкции:

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Вопросы по VPS

Sergey Golubev, 2024.09.05 05:39


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