Обсуждение статьи "Оптимизация торговли на снятии ликвидности: Как различать снятие ликвидности и сдвиги рыночной структуры"

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Опубликована статья Оптимизация торговли на снятии ликвидности: Как различать снятие ликвидности и сдвиги рыночной структуры:

Эта статья посвящена специализированному трендовому советнику, цель которого — подробно показать, как использовать торговые сетапы после снятий ликвидности. В ней рассматривается советник, специально разработанный для трейдеров, стремящихся оптимизировать применение рейдов и снятий ликвидности как критериев входа в рынок и принятия торговых решений. Также рассматривается, как правильно различать снятия ликвидности и сдвиги рыночной структуры, проверять и использовать каждый из этих сценариев при его возникновении и тем самым снижать потери, вызванные их смешением.

Такие дисбалансы/неэффективности возникают при быстрых движениях цены в любом направлении, указывающих на сильное давление покупателей или продавцов, прежде всего со стороны институциональных участников. Проще говоря, такое торговое давление часто приводит к ситуации, когда у трейдеров нет сопоставимых возможностей для исполнения сделок в обоих направлениях. При бычьей неэффективности цена резко и быстро уходит из определённой точки вверх, а продавцы не успевают исполнить достаточный объём сделок. При медвежьей неэффективности цена с силой и скоростью уходит вниз, а покупатели не успевают исполнить достаточный объём сделок. Такая область называется несбалансированным ценовым диапазоном, поскольку в ней не было движения цены в противоположном направлении относительно исходного импульса.

Это можно наглядно объяснить на аналогии с маляром: когда маляр красит стену, он наносит краску сопоставимыми мазками в противоположных направлениях, чтобы покрытие получилось равномерным и качественным. Та же логика работает и на рынке. Когда бычья свеча резко проходит ценовой участок, например от 1.3010 до 1.3030, для восстановления баланса цена должна пройти через эту же область в обратном направлении. Если встречного движения нет, возникает ценовой дисбаланс. Часто, если не всегда, цена в итоге возвращается к этой области. Это может происходить на любом таймфрейме.


Автор: Eugene Mmene

 
При вставке кода используйтекнопку «CODE» (Alt-S).

На этот раз модератор исправил форматирование. В будущем, пожалуйста, форматируйте код правильно; сообщения с неправильно отформатированным кодом могут быть удалены.

Спасибо за новую версию; НО вы уверены, что код в файле ТОТ ЖЕ, ЧТО И В СТАТЬЕ!

(Например, я не смог найти

.. 

    lastHighH1 = ratesH4[0].high;

      lastLowH1  = ratesH4[0].low;

..

      lastHighH4 = ratesH4[0].high;

      lastLowH4  = ratesH4[0].low;

.. и т. д.


, но в коде указано следующее (это из вашей старой статьи «Trending King» **, но там также есть теги h1/h4/D1 по состоянию на 16 февраля 2026 года ;;; Я СОВСЕМ ЗАПУТАНСЯ В ЭТИХ КОДАХ! ! ! ): 

//+------------------------------------------------------------------+

//| Обновление максимального максимума и минимального минимума для TradeTimeframe |

//+------------------------------------------------------------------+

void UpdateHighsLows()

{

   MqlRates rates[];

   ArraySetAsSeries(rates, true);

   if(CopyRates(_Symbol, TradeTimeframe, 1, LookbackBars, rates) >= LookbackBars)

   {

      lastHigh = rates[0].high;

      lastLow = rates[0].low;

      for(int i = 1; i < LookbackBars; i++)

      {

         if(rates[i].high > lastHigh) lastHigh = rates[i].high;

         if(rates[i].low < lastLow) lastLow = rates[i].low;

      }

   }

   else Print("Failed to load TradeTimeframe rates");

}
 
Mustafa Nail Sertoglu #:

Спасибо за новую версию; НО вы уверены, что коды в файле ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ, КАК В СТАТЬЕ?

(например, я не смог найти

..

..

.. и т. д.


но в кодах указано следующее (это из вашей старой статьи «Trending King» **, но там также указаны h1/h4/D1 по состоянию на 16 февраля 2026 года ;;; Я ТАК ЗАПУТАНА С ЭТИМИ КОДАМИ ! ! ! ):

Здравствуйте, да, показанные коды и те, что в файле, совпадают

Причина, по которой вы, похоже, запутались, заключается в том, что это не обязательно обновление советника Trending King, но он заимствовал некоторые концепции из того советника, да, но не все, а также имеет некоторые другие модификации и изменения, так что давайте просто скажем, что это усовершенствованная версия
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