Обсуждение статьи "Встраивание торговой дисциплины в код (Часть 4): Принудительный контроль торговых сессий и блокировка торговли на новостях в MQL5"
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Опубликована статья Встраивание торговой дисциплины в код (Часть 4): Принудительный контроль торговых сессий и блокировка торговли на новостях в MQL5:
Торговые убытки не всегда являются результатом ошибочной логики стратегии. Во многих случаях они возникают из-за нарушений временных ограничений — открытия или удержания позиций в периоды, когда рыночные условия структурно неблагоприятны. Два условия постоянно выявляют эту слабость в средах MetaTrader 5. Первое — это рыночная экспозиция важным новостным событиям. Позиция может быть технически обоснованной и прибыльной, но стать уязвимой в течение нескольких секунд после запланированного экономического релиза. Без строгого контроля пропуск или игнорирование времени выхода новостей вносит неконтролируемую волатильность в изначально валидных торговых ситуациях.
Второе — это исполнение ордеров в неподходящие торговые часы. Поведение рынка неодинаково в разных сессиях: ликвидность, волатильность и импульс меняются в течение дня. Размещение сделок вне установленных торговых периодов часто приводит к низкому качеству точек входа, непоследовательному движению цен и условиям, которые не закладывались в исходную логику торговой системы. Цель ясна: обеспечить соблюдение временных и событийных ограничений на уровне исполнения, гарантируя, что сделки не могут открываться или оставаться открытыми в течение ограниченных периодов.
В этой статье представлена система, которая обеспечивает соблюдение ограничений сессии и блокирует исполнение в течение ограниченных периодов вокруг запланированных новостных событий. Она предназначена для трейдеров, стремящихся к обеспечению дисциплины, и для разработчиков MQL5, реализующих механизмы управления на основе советников. Система работает как механизм разрешений, гарантируя, что дисциплина не зависит от внимания или памяти, а обеспечивается за счет проектирования. В последующих разделах подробно описывается архитектура системы, механизмы обеспечения соблюдения, реализация на MQL5 и наблюдаемые результаты.
Автор: Christian Benjamin