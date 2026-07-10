Обсуждение статьи "Создание пользовательских индикаторов в MQL5 (Часть 5): Доработка WaveTrend Crossover с помощью Canvas — градиентный туман, сигнальные пузырьки и управление рисками"
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Опубликована статья Создание пользовательских индикаторов в MQL5 (Часть 5): Доработка WaveTrend Crossover с помощью Canvas — градиентный туман, сигнальные пузырьки и управление рисками:
Улучшенная структура WaveTrend Crossover на основе Canvas развивает базовый осциллятор моментума, добавляя визуальные наложения и инструменты управления рисками, чтобы обеспечить более наглядный и функциональный торговый интерфейс. Она сохраняет две конфигурации WaveTrend: более чувствительную для обнаружения пересечений, которые указывают на потенциальные входы, и более медленную для фильтрации тренда. При этом добавляется обнаружение пробоев через сигнальные боксы, которые формируются вокруг точек пересечения и закрываются, когда цена пробивает их границы, указывая на подтверждённые изменения импульса. Градиентные туманные наложения отображаются поверх графика и визуально показывают силу тренда через плавно меняющуюся прозрачность, помогая быстро оценивать рыночный контекст. Дополнительно используются метки сигналов в виде пузырьков с надписями BUY/SELL или простых треугольников.
В бычьей конфигурации пересечение вверх в сигнальном осцилляторе, при необходимости подтверждённое восходящим трендом по более медленному осциллятору, создаёт сигнальный бокс вокруг диапазона бара. При пробое верхней границы сигнального бокса срабатывает сигнал покупки, если он соответствует направлению сигнального бокса, а визуальные элементы подчёркивают эту возможность. И наоборот, в медвежьей конфигурации пересечение вниз формирует сигнальный бокс, а пробой вниз генерирует сигнал продажи при выполнении соответствующих условий, позволяя реагировать на развороты или продолжения движения с меньшим уровнем шума. Управление рисками встроено через расчёт уровней Take Profit и Stop Loss на основе средних размеров свечей или процентных изменений; уровни отображаются динамически и помогают с выбором размера позиции и планированием выхода. Таким образом, мы можем оценивать долю успешных срабатываний сигналов.
Мы будем использовать библиотеку MQL5 Canvas для отрисовки градиентного тумана с интерполяцией значений между барами для более плавной визуализации тренда, отслеживать сигнальные боксы для обнаружения пробоев и их закрытия с опциональным продлением через множители средней свечи, предлагать гибкие типы сигналов, например пузырьки с надписями BUY/SELL для лучшей читаемости, и рассчитывать уровни риска с пользовательскими режимами для Take Profit и Stop Loss, обеспечивая при этом эффективную перерисовку при изменениях графика. Ниже кратко показано визуальное представление наших целей.
Автор: Allan Munene Mutiiria