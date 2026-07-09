Обсуждение статьи "Оптимизация трендовой торговли: Торговля по направлению тренда и с учётом его силы"

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Опубликована статья Оптимизация трендовой торговли: Торговля по направлению тренда и с учётом его силы:

Это специализированный трендовый советник, который выполняет краткосрочный и долгосрочный анализ, принимает торговые решения и исполняет сделки на основе общего тренда и его силы. В статье подробно рассматривается советник, специально разработанный для терпеливых и дисциплинированных трейдеров, способных последовательно придерживаться выбранного торгового направления, открывать сделки и удерживать позиции только тогда, когда рынок движется уверенно и по тренду, не меняя часто свой рыночный уклон, особенно против тренда, пока не будут достигнуты цели по тейк-профиту.

Главная задача этой статьи — подчеркнуть важность торговли только по направлению тренда и с учётом его силы. Этот аспект часто игнорируют многие трейдеры, особенно с ограниченным опытом, но даже трейдеры с большим практическим опытом и серьёзной вовлечённостью в рынок могут недооценивать его, хотя в итоге именно он способен стать решающим фактором.

Суть в том, что цена движется от одного ключевого уровня к другому на старших таймфреймах, таких как MN, W1 и D1, а направление, в котором цена движется на этих старших таймфреймах, и называется трендом. Всё, что происходит на младших таймфреймах, — лишь производное и следствие этого движения. Это противоположно распространённому мнению, согласно которому именно младший таймфрейм определяет или запускает тренды старших таймфреймов, а ценовые движения и сделки начинаются на младших таймфреймах и затем формируют цену и ценовую динамику на старших.

Это означает, что тренд торговой пары или актива можно достаточно легко определить, внимательно анализируя ценовую динамику, скользящие средние и сетапы на старших таймфреймах. Прежде чем что-либо делать, следует сначала быстро перейти к месячному графику (MN), а затем последовательно спускаться на более младшие таймфреймы после наблюдений и разметки ключевых областей и точек интереса. В разных стратегиях такие ключевые области и точки интереса называются по-разному. Их следует считать действительно важными, поскольку они помогают лучше понимать и интерпретировать тренд и направление цены, а иногда также определять скорость и силу движения по инструменту.


Автор: Eugene Mmene

 

Спасибо всем; будьте здоровы и берегите себя


Тем, кто хочет попробовать / использовать Attention: там очень много PRINT() и очень много логов

 
Mustafa Nail Sertoglu #:

Спасибо за всё; будьте здоровы и берегите себя


Тем, кто хочет попробовать / использовать Attention: так много PRINT() и так много логов

Добро пожаловать, и вам тоже крепкого здоровья
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