Обсуждение статьи "Оптимизация трендовой торговли: Торговля по направлению тренда и с учётом его силы"
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Опубликована статья Оптимизация трендовой торговли: Торговля по направлению тренда и с учётом его силы:
Главная задача этой статьи — подчеркнуть важность торговли только по направлению тренда и с учётом его силы. Этот аспект часто игнорируют многие трейдеры, особенно с ограниченным опытом, но даже трейдеры с большим практическим опытом и серьёзной вовлечённостью в рынок могут недооценивать его, хотя в итоге именно он способен стать решающим фактором.
Суть в том, что цена движется от одного ключевого уровня к другому на старших таймфреймах, таких как MN, W1 и D1, а направление, в котором цена движется на этих старших таймфреймах, и называется трендом. Всё, что происходит на младших таймфреймах, — лишь производное и следствие этого движения. Это противоположно распространённому мнению, согласно которому именно младший таймфрейм определяет или запускает тренды старших таймфреймов, а ценовые движения и сделки начинаются на младших таймфреймах и затем формируют цену и ценовую динамику на старших.
Это означает, что тренд торговой пары или актива можно достаточно легко определить, внимательно анализируя ценовую динамику, скользящие средние и сетапы на старших таймфреймах. Прежде чем что-либо делать, следует сначала быстро перейти к месячному графику (MN), а затем последовательно спускаться на более младшие таймфреймы после наблюдений и разметки ключевых областей и точек интереса. В разных стратегиях такие ключевые области и точки интереса называются по-разному. Их следует считать действительно важными, поскольку они помогают лучше понимать и интерпретировать тренд и направление цены, а иногда также определять скорость и силу движения по инструменту.
Автор: Eugene Mmene