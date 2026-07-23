Как легко конвертировать код MQL4 в MQL5 с помощью AI: препятствий для перехода на MetaTrader 5 не существует
Теперь все это доступно прямо в MetaEditor 5 с AI Assistant.
Ассистент избавляет от перекопирований файлов и самостоятельно может анализировать ошибки конвертации и вести цикличную работу по исправлению.
И даже в тестере прогонять результаты с бета-версии 5989, доступной на MetaQuotes-Demo.
Все же нужно упомянуть, что на реале и на некоторых демо такая конвертация будет давать ошибочное поведение даже на простых советниках.
Renat Fatkhullin #:Ренат. я дополню. Некоторые тут решили. что достаточно заплатить 150 т.р. инфоцыганам за волшебные промпты и после этого ничего не делать - ИИ все сообразит за них. О боже, как дурят людей, а они верят. Обычная тема. что тут же ИИ начнет сочинять код с прибылью 100% в месяц.
Теперь все это доступно прямо в MetaEditor 5 с AI Assistant.
Ассистент избавляет от перекопирований файлов и самостоятельно может анализировать ошибки конвертации и вести цикличную работу по исправлению.
И даже в тестере прогонять результаты с бета-версии 5989, доступной на MetaQuotes-Demo.
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У вас есть советники на MQL4 и вы думаете, что их перенос на MetaTrader 5 займет слишком много времени? Давайте проверим это прямо сейчас.
Возьмем готовый советник из CodeBase на MQL5.com, передадим его ChatGPT, получим версию на MQL5, скомпилируем ее в MetaEditor и запустим в тестере стратегий. Весь процесс займет всего несколько минут.
Берем готовый советник на MQL4
Для примера откроем раздел CodeBase на сайте MQL5.com. Здесь собраны тысячи бесплатных советников, индикаторов и скриптов.
Выберем любой советник, написанный на MQL4, и скопируем его исходный код.
Отправляем код в ChatGPT или Claude
Теперь открываем ChatGPT или Claude и используем простой запрос:
«Convert this Expert Advisor from MQL4 to MQL5. Preserve all trading logic and provide fully compilable MQL5 code.»
Вставляем исходный код и отправляем запрос. Через несколько секунд AI генерирует новую версию программы уже на MQL5.
Обратите внимание, что современные модели достаточно хорошо понимают различия между MQL4 и MQL5 и умеют автоматически заменять устаревшие конструкции на актуальные.
Проверяем код в MetaEditor
Создаем новый файл советника через Мастер MQL5 в MetaEditor. Вставляем сконвертированный код в файл. Для удобства чтения сразу выполним автоматическую стилизацию кода, нажав «Ctrl + ,»
Теперь запускаем компиляцию. В некоторых случаях программа может скомпилироваться сразу. Если появляются ошибки или предупреждения — просто копируем их обратно в AI и просим исправить код. Например:
«The code generates these compilation errors. Please fix them and return the corrected MQL5 version.»
После одной-двух итераций код обычно успешно компилируется.
Запускаем тестирование
Теперь откроем тестер стратегий MetaTrader 5. Выберем нашего советника и запустим тест. Как видите, программа работает, открывает позиции и выполняет свою торговую логику уже в среде MetaTrader 5.
Конечно, для серьезных проектов всегда рекомендуется дополнительно проверить результаты тестирования и убедиться, что логика полностью соответствует оригиналу. Но сам перенос кода сегодня занимает значительно меньше времени, чем ещё несколько лет назад.
Что делать, если не хочется заниматься этим самостоятельно?
Если вы не хотите разбираться с кодом или переносить программу вручную, есть еще более простой вариант.
На сайте MQL5.com доступен сервис «Фриланс», где можно заказать конвертацию советников, индикаторов и других приложений у профессиональных разработчиков. Достаточно опубликовать техническое задание, и исполнители предложат свои варианты решения.
Заключение
Переход на MetaTrader 5 уже давно не упирается в проблему совместимости старого кода. С помощью современных AI-инструментов многие программы на MQL4 можно перенести в MQL5 буквально за несколько минут. А если требуется профессиональная доработка или сложная миграция, всегда можно воспользоваться сервисами сообщества MQL5.