Обсуждение статьи "Машинное обучение и Data Science (Часть 35): NumPy в MQL5 – искусство создания сложных алгоритмов с меньшим объемом кода"
Опубликована статья Машинное обучение и Data Science (Часть 35): NumPy в MQL5 – искусство создания сложных алгоритмов с меньшим объемом кода:
Ни один язык программирования не является полностью самодостаточным для решения всех возможных задач, которые мы можем себе представить, создавая код. Каждый язык программирования зависит от хорошо разработанных инструментов - библиотек, фреймворков и модулей, помогающих решать определенные проблемы и воплощать идеи в реальность.
MQL5 не является исключением. Разработанная в первую очередь для алгоритмической торговли, на ранних этапах ее функциональность в основном ограничивалась торговыми операциями. В отличие от своего предшественника, языка MQL4, MQL5 гораздо мощнее и функциональнее. Однако для создания полноценного торгового робота требуется нечто большее, чем просто вызов функций для совершения сделок купли и продажи.
Для работы в сложных условиях финансовых рынков трейдеры часто используют сложные математические методы, включая машинное обучение и искусственный интеллект (ИИ). Это привело к росту спроса на оптимизированные кодовые базы и специализированные фреймворки, способные эффективно обрабатывать сложные вычисления.Для полного понимания статьи требуются базовые знания Python и NumPy.
Автор: Omega J Msigwa