Обсуждение статьи "Знакомство с языком MQL5 (Часть 26): Советник по зонам поддержки/сопротивления — выявление, проверка пробоя и вход"

Опубликована статья Знакомство с языком MQL5 (Часть 26): Советник по зонам поддержки/сопротивления — выявление, проверка пробоя и вход:

В этой статье вы научитесь созданию советника на языке MQL5, который автоматически определяет зоны поддержки и сопротивления и исполняет сделки на их основе. Вы узнаете, как запрограммировать своего советника так, чтобы он выявлял эти ключевые рыночные уровни, осуществлял мониторинг отскоков цены и принимал торговые решения без ручного вмешательства.

В этом проекте мы создадим советник, который автоматически ищет зоны поддержки и сопротивления в пределах заданного количества баров. Вместо использования вручную нарисованных зон советник будет анализировать недавние движения цены, выявляя области, в которых рынок неоднократно демонстрировал реакцию: либо отскакивая вверх (поддержка), либо разворачиваясь вниз (сопротивление).

Поддержка

Чтобы найти каждый минимум свинга, советник сначала проходит по указанному количеству баров. Минимум свинга – это свеча, которая знаменует краткосрочный минимум в ценовом действии, когда ее минимальная цена ниже, чем у свечей, которые идут сразу перед ней и после нее.

После выявления минимума свинга советник определяет что меньше – цена открытия свечи или цена ее закрытия, а также берет точную цену минимума свечи, которая образовала минимум свинга. Эти два значения определяют потенциальную зону поддержки, но она еще не подтверждена. После нахождения этого минимума свинга советник проверяет, не образовался ли другой минимум свинга в той же зоне. Минимальное из значений цен открытия и закрытия свечи, которая образовала первый минимум свинга, должно быть выше второго минимума свинга. Такое повторение подразумевает, что рынок снова протестировал эту область, увеличивая ее значимость.

После выявления этой зоны поддержки советник подтверждает, что ни одна свеча не пробилась ниже нее. Зона считается недействительной и не учитывается, если какая-либо свеча закрывается ниже нее. Пока зона продолжает оставаться действительной, советник отслеживает более низкий таймфрейм на предмет бычьей смены характера. Сделка на покупку инициируется, когда выявляется такая смена структуры, указывающая, что покупатели перехватывают инициативу на рынке, и что зона поддержки остается устойчивой.

Автор: Israel Pelumi Abioye

