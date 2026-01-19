Обсуждение статьи "От новичка до эксперта: Торговля по RSI с учетом структуры рынка"

В настоящей статье рассмотрим практические приемы торговли осциллятором Индекс относительной силы (RSI) с рыночной структурой. Наше внимание будет сосредоточено на паттернах изменения цен в канале, на том, как они обычно торгуются, и как можно использовать MQL5 для улучшения этого процесса. В итоге вы получите основанную на правилах автоматизированную систему канальной торговли и предназначенную для более точного и стабильного выявления возможностей продолжения тренда.

Бычьи и медвежьи сигналы указывают на консолидацию импульса в рамках сильного тренда. Хотя они традиционно рассматриваются как простые паттерны продолжения, их истинная ценность заключается в специфическом поведении импульса, проявляемом в пределах их границ канала. Традиционный подход «пробой и повторное тестирование", хотя и логичен, систематически приводит к потере значительной части последующего движения.

Наша методология уточняет это, ориентируясь на точный момент консолидации, когда лежащая в основе тренда сила вновь заявляет о себе, используя мощное сочетание структуры и импульса.

Анатомия надежного флага

Бычий флаг: формируется в сильном восходящем тренде. Состоит из острого, почти вертикального флагштока (начального импульсивного движения), за которым следует нисходящий или прямоугольный канал консолидации. Паттерн действителен только в том случае, если консолидация не повторяется дальше начала флагштока.

