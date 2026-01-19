2 терминала МТ5 для МАС
2 советника на одинаковой валютной паре конфликтуют в одном терминале (ID разный)
на винде все понятно / можно создать папку и туда направить установку терминала
но на МАС установщик не дает выбора
Можно ли вообще как то на МАС поставить 2 терминала ?
2 советника на одинаковой валютной паре конфликтуют
конфликтуют это путают ордера и позиции ??
исправляется только правкой советника. Чтобы он понимал magick
Или три(!!) счёта - на двух независимо экземпляры советника и на третий всё это копируется. На фоне борьбы с копировщиками может и не прокатить
конфликтуют это путают ордера и позиции ??
исправляется только правкой советника. Чтобы он понимал magick
Или три(!!) счёта - на двух независимо экземпляры советника и на третий всё это копируется. На фоне борьбы с копировщиками может и не прокатить
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
2 советника на одинаковой валютной паре конфликтуют в одном терминале (ID разный)
на винде все понятно / можно создать папку и туда направить установку терминала
но на МАС установщик не дает выбора
Можно ли вообще как то на МАС поставить 2 терминала ?