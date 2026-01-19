2 терминала МТ5 для МАС

2 советника на одинаковой валютной паре конфликтуют в одном терминале (ID разный)

на винде все понятно  / можно создать папку и туда направить установку терминала

но на МАС установщик не дает выбора

Можно ли вообще как то на МАС поставить 2 терминала ?

 
exe-шник копирнуть в новую папку не? (основной файл термина умеет отращивать рабочую среду вокруг себя если его поместить в новое место)
 
Vladyslav Yakobchuk:
2 советника на одинаковой валютной паре конфликтуют

конфликтуют это путают ордера и позиции ?? 

исправляется только правкой советника. Чтобы он понимал magick 

Или три(!!) счёта - на двух независимо экземпляры советника и на третий всё это копируется. На фоне борьбы с копировщиками может и не прокатить

 
магик номер разный у советников
 
какая разница ? если советник не проставляет или не контролирует магики ордеров позиций. Или имеет проблемы с сохранением состояния при перезагрузках

это всё программные ошибки, которые настройками терминала не исправить

