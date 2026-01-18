Сигналы, предупреждение.
сколько времени будет висеть предупреждение "Счет открыт совсем недавно и поэтому результаты могут быть случайными" ?
Неизвестно ... но не несколько дней - больше.
PS. В сервис-деске могут знать. Но я советую вам подождать хотя бы месяц с момента начала мониторинга - тогда это предупреждение (и другое - о приросте) - должны уйти.
У меня такое предупреждение на сигнале исчезало спустя 3 месяца от даты открытия счёта.
