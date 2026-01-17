возможно ли востановить старый закоз саветника во фрилансе

подскажите  давно лет 10 назад во фрилансе я заказывал советника , разработчик всё сделал , закрыли заказ , всё хорошо , но я потерял того саветника , возможно ли его востановить и куа нужно обратиться , подскажите  пожалуйста
 
Schwinge Albert:
смотрите у себя в Профиле раздел Фриланс -- там все ваши заказы
 
Andrey F. Zelinsky #:
нет , там в архивах тоже нет
 
Schwinge Albert #:
если работа была и вы её не удаляли -- то в списке должна быть.

либо вы что-то не так помните.

в Профиле в разделе Платежи -- в названии платежа указывается название работы -- можно сверить наличие всех своих работ

 
спасибо сейчас поищу через платежи
 
Вы зарегистрировались 5 лет назад, поэтому если заказ был 10 лет назад, то он был с другого аккаунта. Нужно искать старый аккаунт. 
