возможно ли востановить старый закоз саветника во фрилансе
подскажите давно лет 10 назад во фрилансе я заказывал советника , разработчик всё сделал , закрыли заказ , всё хорошо , но я потерял того саветника , возможно ли его востановить и куа нужно обратиться , подскажите пожалуйста
Schwinge Albert:смотрите у себя в Профиле раздел Фриланс -- там все ваши заказы
спасибо сейчас поищу через платежи
Вы зарегистрировались 5 лет назад, поэтому если заказ был 10 лет назад, то он был с другого аккаунта. Нужно искать старый аккаунт.
