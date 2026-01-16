Не приходят торговые уведомления в мобильном приложении МТ5

Не работают торговые уведомления на мобильном приложении МТ5. Нажимаю на колокольчик, ставится зеленая галочка и сразу слетает. Кэш чистил. Приложение последней версии. На удаленке терминал с этим счётом открыт. Уже все методы испробовал. У кого также было, как исправить?
