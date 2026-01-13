Обсуждение статьи "Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 57): Обучение с учителем совместно со скользящей средней и стохастическим осциллятором"
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опубликована статья Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 57): Обучение с учителем совместно со скользящей средней и стохастическим осциллятором:
Мы продолжаем исследовать простые паттерны, которые можно реализовать с помощью советников, собранных с помощью Мастера MQL. Главная цель всегда заключается в том, чтобы опробовать или протестировать идеи. Советники, собранные вручную требуют длительного тестирования перед запуском на реальном счете, а советники, собранные в Мастере, позволяют быстро запускать тесты с меньшими затратами времени на написание кода на начальном этапе.
Машинное обучение сейчас находится в центре внимания, и мы уже рассматривали некоторые его аспекты в предыдущих статьях этой серии. В этой и будущих статьях мы продолжим рассматривать некоторые более технические аспекты, однако они будут служить лишь фоном, поскольку мы будем больше сосредоточены на более известных и устоявшихся моделях индикаторов.
Кроме того, в контексте машинного обучения наши статьи будут посвящены трем основным направлениям обучения в рамках единого цикла статей. Для начала рассмотрим обучение с учителем, а в качестве индикаторных моделей будем использовать комбинацию индикатора тренда и индикатора импульса. Мы рассмотрим скользящую среднюю и стохастик.
В обучении с учителем мы будем стремиться реализовать каждый паттерн в отдельной нейронной сети. Как уже отмечалось в недавних статьях, эти алгоритмы лучше написаны и обучены на Python, чем на MQL5. Прирост эффективности просто зашкаливает. Python также позволяет легко проводить перекрестную проверку после обучающей сессии, поэтому мы будем выполнять ее для каждого паттерна.
Хотя в Python перекрестная проверка осуществляется путем сравнения значения функции потерь в тестовом запуске со значением функции потерь в последней эпохе обучения, этого недостаточно для оценки перекрестной проверки текущих весов и смещений сети.
Поэтому мы будем проводить форвард-тесты в тестере стратегий MetaTrader 5 с экспортированными сетями ONNX. В текущей статье в качестве данных для обучения, передаваемых в Python из MetaTrader 5, будут использоваться цены (x и y) за 2023 год для валютной пары EURJPY. Таким образом, дальнейший шаг будет предпринят в отношении того же символа, но уже в 2024 году. Мы проводим анализ на ежедневном временном интервале.
Сочетание скользящей средней (MA) со стохастическим осциллятором может генерировать разнообразные торговые сигналы. В целях тестирования и анализа мы будем рассматривать только 10 лучших сигнальных паттернов, которые трейдеры могут использовать при сочетании этих индикаторов.
Автор: Stephen Njuki