Обсуждение статьи "Нейросети в трейдинге: Пространственно-управляемая агрегация рыночных событий (Окончание)"
Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Пространственно-управляемая агрегация рыночных событий (Окончание):
В статье представлен практический опыт внедрения фреймворка STFlow в торговую систему. Показано, как параллельная обработка ICE-признаков и потока событий, сочетание motion-энкодера и адаптивной фьюжн-агрегации позволяют модели самостоятельно анализировать рынок и принимать решения в реальном времени. Результаты тестирования на исторических данных демонстрируют положительное математическое ожидание и способность к адаптации в меняющихся рыночных условиях.
Экспериментальная часть нашей работы началась с этапа офлайн-обучения на исторических данных EURUSD с таймфреймом H1 за период с Января 2024 по Июнь 2025 года. Модель работала в спокойном, контролируемом режиме, словно исследователь, постепенно осваивающий новую территорию. Она училась распознавать повторяющиеся паттерны, отслеживать динамику изменения цен и выявлять устойчивые связи между ключевыми признаками. Постепенно внутри модели формировалось целостное видение рынка, готовое к встрече с его реальной, непредсказуемой природой.
После офлайн-обучения пришёл этап тонкой онлайн-настройки в тестере стратегий MetaTrader 5. Здесь поток данных уже не был статичным. Рынок шумел, давал резкие ценовые импульсы, сменял режимы поведения. Модель, словно опытный трейдер, училась подстраиваться под текущую динамику, аккуратно корректируя внутренние представления, не разрушая ранее накопленный опыт. Такой подход позволял связать исторические знания с реальной ситуацией, обеспечивая более точные и своевременные торговые решения.
Финальный этап проверки проводился на полностью новых данных за период с Июля по Декабрь 2025 года. Все параметры модели оставались без изменений, что гарантировало объективность оценки. В этих условиях проверялась способность модели обобщать накопленный опыт, верно интерпретировать незнакомые рыночные ситуации и сохранять устойчивость за пределами обучающей выборки.
Автор: Dmitriy Gizlyk