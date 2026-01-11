Проблема с обновлением терминала MetaTrader 5
Это общие проблемы с блокировками. Они в разных местах то появляются, то исчезают. У меня первая Ваша проблема была пару месяцев назад, пропала через несколько дней.
У моего кабельного провайдера заблокировано 50% сайтов. Обхожу через простой прокси на VPS в Москве. Похоже, у дата-центров прямой выход.
Для маршрутизации в браузерах используются расширения класса Omega (Zero Omega, Lite Omega, OmegaSwitch).
Последнее время появились проблемы со скачиванием файлов непосредственно из программ (Ваша тема).
Например с download.pytorch.org, data.binance.vision, testnet.binancefuture.com, dll с nvidia и AMD, ИИ-модели прямо с ИИ-платформы и переводчиков.
Пришлось поставить NekoBox (форк NekoRay), где есть маршрутизация по доменам и по программам. Очень удобно. Может заменить и расширение в браузере, хотя то удобнее.
У меня 3 маршрута - direct, vps proxy, local tor.
С недавних пор появились проблемы связанные с обновлением терминала, ВПН не помогает, хотя раньше помогал.
Так же есть проблемы с защитой кода с помощью протекции маркета, каждый второй раз пишет ошибку. Подчеркиаю, каждый второй раз.