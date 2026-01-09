Обсуждение статьи "Нейросети в трейдинге: Пространственно-управляемая агрегация рыночных событий (Энкодеры)"

Статья раскрывает архитектуру объекта верхнего уровня STFlow и работу энкодера Mix-Fusion, отвечающего за согласованное смешивание контекста разных модальностей. Показано, как обеспечивается устойчивость обработки при высокой чувствительности к микроимпульсам рынка и сохранении скорости работы модели.

Текущая статья продолжает эту линию. Мы последовательно углубляем реализацию STFlow, уточняем архитектурные решения и готовим почву для следующего логичного шага — полноценной оценки поведения фреймворка на исторических данных.

Важно сразу задать правильный ракурс. Кодирование сигнала во внутренние представления STFlow — это не линейный конвейер и не последовательность слоёв один за другим. Здесь уместнее думать в категориях параллельной обработки, где несколько потоков анализа развиваются одновременно, каждый со своей логикой и своей задачей. Такой подход хорошо знаком тем, кто работал с реальными рынками. Разные аспекты происходящего нельзя свести к одному измерению без потерь.

STFlow изначально устроен как многопоточный процесс. Пространственно-временные структуры и поток событий обрабатываются независимо. Преждевременное объединение делает модель слепой. Пространственная модальность отвечает за форму рынка. За устойчивые уровни. За диапазоны, границы и зоны концентрации интереса. Событийная модальность, напротив, живёт в режиме повышенной чувствительности. Она фиксирует импульсы, сдвиги, ускорения и локальные всплески активности. Смешивать их на раннем этапе — всё равно что усреднять дневной график с тиками. Формально можно, практически — бесполезно.

