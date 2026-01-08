Обсуждение статьи "Нейросети в трейдинге: Пространственно-управляемая агрегация рыночных событий (Основные модули)"
Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Пространственно-управляемая агрегация рыночных событий (Основные модули):
В этой статье продолжается практическая реализация фреймворка STFlow. Показано, как идеи пространственно-временной агрегации и кросс-модальной обработки превращаются в рабочие спайковые модули для анализа рынка.
Motion Encoder превращает согласованный поток цены и событий в компактное, информативное описание текущей динамики рынка. Здесь рынок перестаёт быть набором разрозненных изменений и начинает восприниматься как направленный процесс. Именно на этом уровне фиксируются микроимпульсы, накапливаемое давление и смена режимов движения, которые на графике часто ощущаются интуитивно. Но плохо формализуются классическими средствами.
Как и во многих фреймворках анализа оптического потока, авторы STFlow строят кодирование движения через объединение признаков и корреляций. Однако здесь есть принципиальное отличие. Нам предстоит работать сразу с двумя модальностями, и для каждой из них формируются собственные корреляционные структуры. Это усложняет задачу, но одновременно открывает более глубокий уровень согласования данных.
Ключевой акцент авторы фреймворка делают на кодировании движения обеих модальностей одним и тем же Motion Encoder. Это не техническая деталь, а важное архитектурное решение. Общий модуль вынуждает систему учиться извлекать движение в едином пространстве признаков, не разрывая логику между модальностями. В результате мы получаем не два разрозненных описания, а согласованное представление движения. Пространственная структура и событийная динамика интерпретируются в одном контексте.
Автор: Dmitriy Gizlyk