Обсуждение статьи "От новичка до эксперта: Торговля с временной фильтрацией"
Опубликована статья От новичка до эксперта: Торговля с временной фильтрацией:
Известные события календаря могут служить надежными опорными точками для торговли с временной фильтрацией. Экономические события, такие как данные о занятости в несельскохозяйственном секторе, индекс потребительских цен, решения Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы (FOMC) или данные о ВВП, меняются во времени и могут использоваться для определения точных торговых окон - периодов, в течение которых нашим инструментам либо разрешено размещать ордеры и генерировать сигналы, либо они в этом ограничены.
Точно так же, как маркеры сессий определяют ритм рынка, маркеры экономического календаря определяют зависящие от событий зоны волатильности. Например, алгоритм может автоматически приостановить торговлю за 30 минут до важного события и возобновить ее только после стабилизации волатильности. MQL5 предоставляет прямой доступ к таким данным с помощью функций MqlalendarValue() и MqlalendarValue(), позволяя экспертам определять предстоящие релизы и соответствующим образом корректировать свою работу.
Помимо планирования, основанного на событиях, время на часах само по себе является еще одним важным фактором контроля. Трейдер или исследователь может определить фиксированные временные интервалы, такие как 10:00-12:00, для генерации сигналов или их исполнения. Это не только снижает уровень шума, но и помогает выделить статистически благоприятные периоды в течение торгового дня.
Автор: Clemence Benjamin