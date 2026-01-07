Обсуждение статьи "Машинное обучение и Data Science (Часть 34): Разложение временных рядов, раскрываем саму суть фондового рынка"
Опубликована статья Машинное обучение и Data Science (Часть 34): Разложение временных рядов, раскрываем саму суть фондового рынка:
Тренд
Трендовая составляющая временных рядов относится к долгосрочным изменениям или закономерностям, наблюдаемым с течением времени.
Она отражает общее направление движения данных. Например, если данные со временем растут, то трендовая составляющая будет иметь восходящий наклон, а если снижаются, то нисходящий.
Это знакомо практически всем трейдерам: чтобы определить тренд, достаточно просто взглянуть на график.
Сезонность
Сезонная составляющая временного ряда данных относится к циклическим закономерностям, наблюдаемым в течение определенного периода времени. Например, если мы анализируем ежемесячные данные о продажах розничного продавца, специализирующегося на товарах для дома и подарках, то сезонный компонент будет отражать тот факт, что продажи, как правило, достигают пика в декабре из-за рождественских покупок, а затем стабилизируются после окончания праздничного сезона в январе, феврале и т. д.
Остаток
Остаточная составляющая данных временного ряда представляет собой случайную вариацию, остающуюся после учета тренда и сезонной составляющей. Она представляет собой шум или ошибку в данных, которые нельзя объяснить трендом или сезонными закономерностями.
Чтобы лучше это понять, взглянем на изображение ниже.
Автор: Omega J Msigwa