тут можно скачать историю актива? или нет?

Daren Bar:
Тут (на форуме) точно нельзя. А вот если открыть терминал, то можно. Правда, там в тиках история не очень глубокая. Если нужна более глубокая тиковая история, то придется искать ее на сторонних ресурсах.

Или интересует не тиковая история, а что-нибудь вроде М1? Тогда шансы на глубокую историю через терминал увеличиваются.

 
Ihor Herasko #:

нужна история м1 за 10 лет
 
Daren Bar #:
нужна история м1 за 10 лет
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/trading/market_watch#history
