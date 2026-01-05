Обсуждение статьи "Знакомство с языком MQL5 (Часть 23): Автоматизация торговли на пробое диапазона открытия рынка"
Mustafa Nail Sertoglu #:может быть сигнал ПОКУПКИ "НЕ ВЫПОЛНЕН ВСЕМИ УСЛОВИЯМИ" даже цена спроса/предложения выше верхней линии ORB?
Спасибо, что поделились своими торговыми идеями ORB, но, пожалуйста, проверьте ваши условия SELL / BUY, кажется, что они REVERSE или противоречат вашим определениям (я также проверю это снова)
Mustafa Nail Sertoglu #:Здравствуйте, спасибо за добрые слова. Условия полностью соответствуют условиям, указанным в статье, никаких ошибок нет.
Опубликована статья Знакомство с языком MQL5 (Часть 23): Автоматизация торговли на пробое диапазона открытия рынка:
Рассмотрим сценарий, в котором рынок открывается ровно в 9:30 утра. Вашим основным фокусом становится свеча на M15, которая начинает формироваться в этот момент. Вы записываете максимум и минимум свечи после ее закрытия, и они становятся вашим диапазоном открытия.
После этого вы терпеливо ждете, переключаясь на более короткий таймфрейм, например, на пятиминутный график. На потенциальный бычий пробой (движение цены вверх) указывает ситуация, когда цена впоследствии пробивает максимум этой 15-минутной свечи. На потенциальный медвежий прорыв (движение цены вниз) указывает ситуация, когда цена падает ниже минимума.
Проще говоря, вы определяете границы в первые пятнадцать минут после открытия рынка, а затем следите за пробоем вашего диапазона открытия (ORB), который происходит, когда цена пробивает эти уровни.
Автор: Israel Pelumi Abioye