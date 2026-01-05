Обсуждение статьи "Знакомство с языком MQL5 (Часть 23): Автоматизация торговли на пробое диапазона открытия рынка"

Опубликована статья Знакомство с языком MQL5 (Часть 23): Автоматизация торговли на пробое диапазона открытия рынка:

В этой статье рассматривается, как создать советник для торговли по стратегии пробоя диапазона открытия (Opening Range Breakout, ORB) на языке MQL5. В статье объясняется, как советник идентифицирует пробои из диапазона открытия рынка и открывает соответствующие сделки. Вы также научитесь контролировать количество открытых позиций и устанавливать конкретное время прекращения для автоматической остановки торговли.

Рассмотрим сценарий, в котором рынок открывается ровно в 9:30 утра. Вашим основным фокусом становится свеча на M15, которая начинает формироваться в этот момент. Вы записываете максимум и минимум свечи после ее закрытия, и они становятся вашим диапазоном открытия.

После этого вы терпеливо ждете, переключаясь на более короткий таймфрейм, например, на пятиминутный график. На потенциальный бычий пробой (движение цены вверх) указывает ситуация, когда цена впоследствии пробивает максимум этой 15-минутной свечи. На потенциальный медвежий прорыв (движение цены вниз) указывает ситуация, когда цена падает ниже минимума.

Проще говоря, вы определяете границы в первые пятнадцать минут после открытия рынка, а затем следите за пробоем вашего диапазона открытия (ORB), который происходит, когда цена пробивает эти уровни.

Figure 1. ORB


Автор: Israel Pelumi Abioye

 
Спасибо, что поделились своими торговыми идеями ORB, но, пожалуйста, проверьте условия продажи/покупки, кажется, что они обратны или противоречат вашим определениям (я также проверю их еще раз). В комментариях говорится о ПРОДАЖЕ, но над ORB?
 
может быть сигнал ПОКУПКИ "НЕ ВЫПОЛНЕН ВСЕМИ УСЛОВИЯМИ" даже цена спроса/предложения xauusd - ПОКУПАТЬ через ORB выше верхней линии ORB?
 
Здравствуйте, спасибо за добрые слова. Условия полностью соответствуют условиям, указанным в статье, никаких ошибок нет.
