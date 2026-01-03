Mt5 не работает
всем привет , столкнулся с проблемой что мт5 работает только с впн и то на телефоне а вот на пк вообще все в трубу идет вечная загрузка с прыжками по серверам , что делать
- Общая ошибка
- Не работает МТ5 на <...> ,помогитеееее
- МТ4 Ошибки, Баги, Вопросы
Vladka258kk:
всем привет , столкнулся с проблемой что мт5 работает только с впн и то на телефоне а вот на пк вообще все в трубу идет вечная загрузка с прыжками по серверам , что делать
всем привет , столкнулся с проблемой что мт5 работает только с впн и то на телефоне а вот на пк вообще все в трубу идет вечная загрузка с прыжками по серверам , что делать
это у вас впервые за 5 лет ?
или опять кто-то начал откапывать мёртвые/консервированные аккаунты ?
Vladka258kk #:
Связывался с поддержкой но они ничего не могут толком ответить говорят вина на стороне провайдера , провайдер же говорит что ничего не блокировал
Связывался с поддержкой но они ничего не могут толком ответить говорят вина на стороне провайдера , провайдер же говорит что ничего не блокировал
сегодня суббота и у DC могут быть как технические работы так и элементарная пьянка. Поддержка это почти всегда первая линия и они вечно не в курсе дел, у них работа такая
Пока сервер DC не работает все гейты будут обламываться, они не волшебные
Maxim Kuznetsov #:Я торгую на индексах на deriv они круглосуточные , и с впн то робит на телефоне , по этому и встал вопрос 😒
сегодня суббота и у DC могут быть как технические работы так и элементарная пьянка. Поддержка это почти всегда первая линия и они вечно не в курсе дел, у них работа такая
Пока сервер DC не работает все гейты будут обламываться, они не волшебные
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь