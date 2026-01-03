Mt5 не работает

всем привет , столкнулся с проблемой что мт5 работает только с впн и то на телефоне а вот на пк вообще все в трубу идет вечная загрузка с прыжками по серверам , что делать 
 
Vladka258kk:
это у вас впервые за 5 лет ?

или опять кто-то начал откапывать мёртвые/консервированные аккаунты ?

 
Maxim Kuznetsov #:

Да
 
Maxim Kuznetsov #:

Связывался с поддержкой но они ничего не могут толком ответить говорят вина на стороне провайдера , провайдер же говорит что ничего не блокировал 
 
Vladka258kk #:
сегодня суббота и у DC могут быть как технические работы так и элементарная пьянка. Поддержка это почти всегда первая линия и они вечно не в курсе дел, у них работа такая

Пока сервер DC не работает все гейты будут обламываться, они не волшебные

 
Maxim Kuznetsov #:

Я торгую на индексах на deriv они круглосуточные , и с впн то робит на телефоне , по этому и встал вопрос 😒
