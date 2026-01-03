Центовые счета
Н - незамутнённость :-)
NationalW:Правило №1 для тайной комнаты: "Ни кто не должен знать о тайной комнате". А теперь вопрос к топикстартеру. Вы - ДЦ. Вы создали центовые счета. Ни кто кроме Вас не знает о существовании центовых счетов. Спрашивается, зачем Вы их создавали?
Добрый день, такой вопрос, есть ли форекс брокеры, которые скрывают свои центовые счета, то есть что бы mql не видел что это центовый счет, для добавления платного сигнала на mql
Подскажите таких брокеров и тип счетов, что бы был незаметно центовым
