Центовые счета

Добрый день, такой вопрос, есть ли форекс брокеры, которые скрывают свои центовые счета, то есть что бы mql не видел что это центовый счет, для добавления платного сигнала на mql

Подскажите таких брокеров и тип счетов, что бы был незаметно центовым

 

Н - незамутнённость :-)

 
Н - незамутнённость :-)
 Что это за брокер такой ?
 
 Что это за брокер такой ?

вы, лично :-)

на сайте разработчиков серверов и сопутствующих сервисов спрашивать как обмануть их систему и испрашивать отклики,

это абсолютная НЕЗАМУТНЁННОСТЬ

 
Правило №1 для тайной комнаты: "Ни кто не должен знать о тайной комнате". А теперь вопрос к топикстартеру. Вы - ДЦ. Вы создали центовые счета. Ни кто кроме Вас не знает о существовании центовых счетов. Спрашивается, зачем Вы их создавали?
