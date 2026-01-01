Обсуждение статьи "От новичка до эксперта: Периоды на рынке Форекс"
Опубликована статья От новичка до эксперта: Периоды на рынке Форекс:
Сегодняшняя задача состоит в том, чтобы использовать MQL5 для визуализации этих периодов рыночных сессий, органично совмещая их со структурами старших и младших таймфреймов. Синхронизируя цены открытия и закрытия этих сессий, мы стремимся лучше понять, как каждая из них влияет на следующую и как время действительно влияет на движение цены. Еще одна захватывающая тайна, которую предстоит раскрыть, заключается в осознании того, что сами финансовые свечи представляют собой временные бары, обычно обозначающие часовые, дневные или недельные периоды. Применяя ту же концепцию к рыночным сессиям, мы можем создавать свечи на основе сессий, каждая из которых отражает уникальные характеристики данного торгового окна. Как и в случае с традиционными таймфреймами, каждая сессия имеет свою собственную структуру цен открытия, максимума, минимума и закрытия (OHLC), рассказывающую об активности, настроениях и волатильности в течение этого периода.
Однако наиболее заметным отличием является то, что сессионные бары часто перекрываются, особенно для глобальных рынков, которые работают в одно и то же время. Например, Европейская и Американская сессии (рис.1) пересекаются в течение нескольких часов, создавая периоды повышенной волатильности и ликвидности. В отличие от стандартных баров таймфрейма, которые последовательно следуют один за другим, сессионные бары сосуществуют во времени, отражая одновременное участие нескольких регионов. Именно это наложение приводит к динамичным изменениям настроений на рынке, что делает анализ на основе сессий важным дополнением к традиционным, основанным на времени структурам.
Автор: Clemence Benjamin