Скрипты: OBJ_TRENDBYANGLE.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Трендовая линия по углу" на графике

OBJ_TRENDBYANGLE.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Трендовая линия по углу" на графике:
Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Трендовая линия по углу" (OBJ_TRENDBYANGLE) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, координаты точки привязки (вычисляемые по времени и цене баров в процентах от размеров окна), угол наклона, цвет, стиль и толщину линии, отображение на переднем или заднем плане, выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объекта на графике скрипт динамически изменяет положение точки привязки и угол наклона линии, визуализируя процесс изменения направления трендовой линии, а в завершение удаляет созданный объект.
Автор: MetaQuotes