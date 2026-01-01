Скрипты: OBJ_TRIANGLE.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Треугольник" на графике
Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Треугольник" (OBJ_TRIANGLE) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, координаты трёх точек привязки (вычисляемые по времени и цене баров в процентах от размеров окна), цвет, стиль и толщину линий, режим заливки, отображение на переднем или заднем плане, выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объекта на графике скрипт динамически изменяет положение всех трёх точек треугольника, визуализируя процесс изменения формы и положения фигуры, а в завершение удаляет созданный объект.
Автор: MetaQuotes