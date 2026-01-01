Скрипты: OBJ_VLINE.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Вертикальная линия" на графике
OBJ_VLINE.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Вертикальная линия" на графике:
Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Вертикальная линия" (OBJ_VLINE) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, координата точки привязки по времени (вычисляемая в процентах от ширины окна графика в барах), цвет, стиль и толщина линии, отображение на переднем или заднем плане, выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объекта на графике скрипт динамически перемещает вертикальную линию по графику, визуализируя процесс её перемещения, а в завершение удаляет созданный объект.
Автор: MetaQuotes